«حجت میرزایی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جریان بازدید از ایلنا، در ارتباط با معوقات بازنشستگان، خروج صندوق کشوری از بنگاه‌داری و ناترازی صندوق، توضیحاتی ارائه داد.

معوقات بازنشستگان

میرزایی در مورد معوقات بازنشستگان کشوری به خبرنگار ایلنا گفت: در صندوق کشوری، معوقات دو مفهوم مجزا دارد؛ بخشی از معوقات، کسور معوق بازنشستگان است که به این معنا که مبالغی از حقوق بازنشستگان برای پرداخت به صندوق‌های جانبی یا فروشگاه‌ها کسر می‌شود؛ پیش از این، کسور معوق بازنشستگان به ۳ ماه رسیده بود که خوشبختانه تمام آن‌ها در اردیبهشت‌ماه تسویه شد.

او افزود: کسور معوق، عامل بی‌اعتباری بازنشستگان و معطلی آن‌هاست؛ خوشبختانه در حال حاضر، بازنشستگان کشوری کسور معوق ندارند؛ آنچه از حقوق بازنشسته برای پرداخت‌های جانبی کسر می‌شود، همان روز یا فردای آن پرداخت و تسویه می‌شود. این بخش از پرداختی‌های صندوق، کاملاً به‌روز است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بخشی دیگر از معوقات مربوط به مطالبات بازنشستگان از محل اجرای متناسب‌سازی یا تغییر و اصلاح احکام حقوقی‌ست؛ ادامه داد: مطالبات معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ رقم بزرگی حدود ۱۰ همت بود که در بودجه امسال تامین شد؛ ۵۰ درصد آن در قسط اول در خردادماه پرداخت شد و با قولی که سازمان برنامه داده، قرار است قسط دوم مطالبات فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰ که رقم آن حدود ۴.۵ همت است، در مردادماه همراه با حقوق مرداد به حساب بازنشستگان واریز شود.

به گفته میرزایی، بخشی دیگر از مطالبات بازنشستگان، مربوط به معوقات متناسب‌سازیِ ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ است که مبلغ آن حدود ۱۴ همت است و پرداخت آن از خرداد شروع شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: این بخش از مطالبات در چند قسط پرداخت می‌شود و تا پایان سال تسویه می‌گردد.

بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی نیز مطالباتی دارند که مدت‌هاست پرداخت نشده؛ میرزایی در مورد معوقات ۱۵ درصد اصلاح احکام این بازنشستگان گفت: قرار بود پرداخت ۱۵ درصدِ بازنشستگان علوم پزشکی تامین مالی شود که امسال این اتفاق نیفتاد؛ قانون‌گذار اجازه داده از محل فروش دارایی‌ها این اعتبار تامین شود اما آن دارایی مشخص، هنوز اجازه فروش ندارد چراکه در حال حاضر، در فرایند بورسی شدن است و بازار سرمایه اجازه فروش نمی‌دهد.

او در پاسخ به این سوال که معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود؛ گفت: هر وقت منابع مورد نیاز تامین شود، به سرعت پرداخت انجام می‌شود.

خروج از بنگاه‌داری

یکی از تکالیف روشن برنامه هفتم توسعه برای صندوق‌ها، فروش سهام مالکیتی و مدیریتی زیرمجموعه صندوق‌هاست به گونه‌ای که صندوق‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و فقط به سهام‌داری بپردازند؛ برخی از صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی، برای عمل به این الزام، اقدام به فروش سهام مالکیتی بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی خود کرده‌اند و آگهی فروش منتشر نموده‌اند. صندوق کشوری در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این رابطه می‌گوید: براساس مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاه‌داری خارج شوند و سهام‌داری کنند. جرایمی هم برای تخلف از این الزام در نظر گرفته شده اما باید در نظر داشت این بندهای قانون در زمانی به تصویب رسیده که وضعیت بورس و بازار سرمایه مثل امروز نبود، شرایط بسیار بهتر بود؛ امروز وضعیت بورس و بازار سرمایه اجازه فروش درست و منصفانه‌ی سهام شرکت‌ها را نمی‌دهد، شرایط برای عرضه سهام جدید چندان مناسب نیست. در نتیجه خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی محدودیت هایی دارد.

میرزایی با بیان اینکه «ما در صندوق کشوری برای خروج از بنگاه‌داری برنامه زمانبندی داریم» تصریح کرد: یک سری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق کشوری در حال طی کردن فرایند بورسی شدن هستند. برخی دیگر از شرکت‌ها با ارزش کمتر از یک همت، در مرحله‌ی ارزش‌گذاری هستند. البته برخی دیگر از شرکت‌های بزرگ هستند مثل هتل‌ها یا انبارها و یا شرکت‌های حمل و نقل هوایی که نه امکان بورسی شدن دارند و نه مشمول ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه هستند، برای تعیین تکلیف این شرکت‌ها ما پیگیر اصلاح برنامه هفتم توسعه و برقراری امکان حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت هستیم.

او در توضیح بیشتر گفت: ما قصد داریم مدیریت این دست شرکت‌ها را به پیمان بسپاریم یا از بخش خصوصی در مدیریت آن‌ها کمک بگیریم تا مدیریت این شرکت‌ها در سازوکاری رقابتی و شفاف واگذار شود و دیگر صندوق متولی مدیریت آن‌ها نباشد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: در عین حال، برای واگذاری سهام برخی دیگر از شرکت‌های صندوق، آگهی واگذاری منتشر شده است.

او در پاسخ به این سوال که «آیا این امیدواری هست که این سهام به قیمت مناسب واگذار شود» گفت: همه چیز بستگی به وضعیت بازار دارد. احتمالاً در هفته‌های آینده، مراحل ارزش‌گذاری شرکت‌های کوچک زیرمجموعه صندوق به پایان می‌رسد و ممکن است در یک ماه مثلاً در مهرماه، سهام تعداد زیادی از این شرکت‌ها واگذار شود.

کسری صندوق

امروز یکی از چالش‌های اصلی صندوق‌های بازنشستگی، مسئله ناترازی و کسری بودجه است؛ درآمدهای اکثر صندوق‌ها کفاف هزینه‌های ماهانه و مستمر آن‌ها را نمی‌دهد؛ میرزایی در پاسخ به این سوال که «صندوق بازنشستگی کشوری در ماه چقدر کسری دارد» گفت: در حال حاضر، ۹۰ درصد منابع مورد نیاز صندوق را دولت تامین می‌کند.

او ادامه داد: البته این مشکل فقط مخصوص صندوق بازنشستگی کشوری نیست، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور از جمله صندوق فولاد، صندوق هما یا صندوق بازنشستگی لشگری، دچار کسری هستند، به بودجه‌های دولت وابسته‌اند و نمی‌توانند امورات خود را با منابع داخلی بگذرانند.

آیا این وضعیت، لااقل در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل اصلاح است؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ گفت: وضعیت ناترازی صندوق‌ها لااقل در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، تغییر نخواهد کرد؛ برای رفع مشکل ناترازی، نیاز به اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک داریم و این اصلاحات باید به صورت همزمان و موازی انجام شود. نظام بازنشستگی کشور و جریان ورودی صندوق‌ها بایستی اصلاح شود تا دورنمای روشنی از حل بحران ناترازی داشته باشیم.

