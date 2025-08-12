خبرگزاری کار ایران
حادثه تلخ دیگری برای جنگلبانان گیلانی

حادثه تلخ دیگری برای جنگلبانان گیلانی
قاچاقچیان چوب با سلاح شکاری به یک جنگلبان حمله کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان اعلام کرد: شب گذشته  20مردادماه، گروه گشت حفاظتی منابع طبیعی تالش در جنگلهای طولارود این شهرستان بعد از رسیدن به محل قطع درختان جنگلی که مقدار شش اصله درخت بوده، مورد حمله شدید قاچاقچیان چوب با سلاح شکاری قرار گرفتتند که یکی از ماموران حفاظتی منطقه بنام خدمت محمدی نژاد پس از اصابت ساچمه به شدت مجروح شد و بلافاصله به بیمارستان نورانی شهرستان تالش منتقل گردید.

ظاهراً روند درمانی این جنگلبان  در حال انجام است؛ گزارش حادثه به دادستان شهرستان تالش اعلام شده و عاملین حمله مسلحانه شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. 

 

