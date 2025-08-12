توضیحاتی در مورد صدور احکام؛
آیا فوقالعاده خاص به بازنشستگان صندوق کشوری تعلق میگیرد؟
میرزایی تأکید کرد: «در صورتی که فوقالعاده خاص برای شاغلین اجرایی شود و دستورالعمل آن به صندوق ابلاغ گردد، این مزایا برای بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد.»
به گزارش ایلنا، روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴، وبینار سراسری صندوق بازنشستگی کشوری با حضور روسای کانونهای بازنشستگی سراسر کشور و دکتر میرزایی، مدیرعامل این صندوق برگزار شد. این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت مطالبات بازنشستگان و ارائه برنامههای آتی صندوق انجام گرفت.
با وجود تلاشهای صورتگرفته توسط صندوق بازنشستگی استان ایلام برای برگزاری هرچه بهتر این نشست، مشکلاتی از جمله ضعف اینترنت، قطعی برق و اختلال در ارتباط باعث شد برخی از حاضران تنها بخشی از مباحث را دریافت کنند.
همسانسازی حقوق بازنشستگان
بخش عمده گفتوگوها به موضوع اعتراضات نسبت به همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص داشت. بازنشستگان حاضر در جلسه بر لزوم شفافیت و اجرای کامل این طرح تأکید کردند.
دکتر میرزایی در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد: «از مهرماه احکام حقوقی بازنشستگان بهصورت کامل و با درج جزئیات صادر خواهد شد تا همه بازنشستگان بتوانند بهطور شفاف از نحوه محاسبه و پرداخت حقوق خود مطلع شوند.»
احتساب خدمت داوطلبانه جبهه در احکام بازنشستگی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به موضوع احتساب خدمت داوطلبانه در جبهه بر اساس ماده ۲۷ جدید ایثارگری اشاره کرد و گفت که احکام مربوط به این موضوع در آینده نزدیک صادر خواهد شد.
اجرای فوقالعاده خاص برای بازنشستگان
توسعه خدمات دیجیتال برای بازنشستگان
در راستای ارتقای خدمات رفاهی و سهولت دسترسی، صندوق بازنشستگی کشوری برنامه توسعه اپلیکیشن «صبا آپ» را در دستور کار دارد. این نسخه جدید امکانات بیشتری نسبت به اپلیکیشن فعلی خواهد داشت و کارت شناسایی بازنشستگان نیز به صورت دیجیتال در آن قرار میگیرد تا در هر زمان و مکان قابل استفاده باشد.
همچنین قرار است یک اپلیکیشن چتبات برای پاسخگویی به سؤالات بازنشستگان راهاندازی شود تا حجم تماسهای تلفنی با شماره ۲۵۰۰ کاهش یابد. این سامانه هوشمند میتواند بهصورت آنلاین به پرسشهای متداول پاسخ دهد و فرآیند رسیدگی به درخواستها را تسهیل کند.
صدور احکام همسانسازی بازنشستگان وزارت کشور
یکی دیگر از خبرهای مهم این نشست، تأیید جدول همسانسازی بازنشستگان وزارت کشور بود. مراحل ارائه این جدول به پایان رسیده و احکام آن بهزودی صادر میشود. این موضوع میتواند الگویی برای پیگیری همسانسازی حقوق بازنشستگان سایر وزارتخانهها باشد.
بیمه درمانی؛ مهمترین دغدغه بازنشستگان
به گفته محمد رضایی، بازنشسته کشوری و فعال صنفی استان ایلام، بخش زیادی از اعتراضات مطرحشده در وبینار به موضوع بیمه درمانی و مطالبات سالهای گذشته اختصاص داشت. بازنشستگان خواستار بهبود کیفیت خدمات درمانی و تسویه بدهیهای معوق در این حوزه شدند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اهمیت جلب رضایت بازنشستگان گفت: «تمام تلاش ما این است که در کنار پرداخت بهموقع حقوق، جزئیات آن شفاف باشد و خدمات رفاهی و درمانی نیز بهبود پیدا کند. توسعه زیرساختهای دیجیتال، اجرای طرحهای رفاهی جدید و پیگیری مطالبات معوق، از اولویتهای اصلی صندوق است.»
با توجه به اظهارات میرزایی، مهرماه ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطفی در شفافیت حقوق بازنشستگان باشد و اجرای طرحهای جدید رفاهی، از جمله نسخه پیشرفته اپلیکیشن صبا آپ و راهاندازی چتبات، نقش مهمی در بهبود ارتباط و خدمترسانی به این قشر خواهد داشت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اصلاح احکام متناسبسازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور تسریع شده و به زودی احکام حقوقی این عزیزان صادر خواهد شد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در جلسه وبیناری با روسای کانونهای بازنشستگی کشوری گفت: با پیگیری از وزارت کشور، انتخابات کانونهای بازنشستگان این نهاد را نهایی میکنیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد همچنین حق ایثارگری بازنشستگان جهاد کشاورزی نیز قطعی شده و در احکام آنان اعمال خواهد شد.
رستمی آقاجری: متناسبسازی حقوق بازنشستگان به دلیل دخالتهای نابجا دستخوش تغییراتی شد
متاسفانه بیمههای تکمیلی تاکنون نتوانسته رضایت بازنشستگان را جلب کند.
نشست حضوری و وبیناری، مدیرعامل، معاونین مدیران کل حوزههای ستادی، مدیران صندوقهای کشوری مستقر در استانها و مدیرعامل شرکت بیمه دانا در محل صندوق کشوری و صندوقهای استانی با هدف بررسی مشکلات بازنشستگان برگزار شد ابتدا جمعی از مدیران کانونها نقطه نظرات وپیشنهادات خویش را درخصوص مشکلات ومطالبات بازنشستگان مطرح کردند.
در این نشست حمزه رستمی رئیس کانون بازنشستگان فرهنگی استان فارس ضمن سپاسگزاری از دکتر میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص اقدامات موثر در راستای پرداخت به موقع کسورات حقوق، مطالبات معوق ۸ ماهه و انعقاد تفاهم نامههای متعدد و هم چنین با ارج گزاری به زحمات و پیگیریهای دکتر سهند زارعی مدیر صندوق کشوری فارس بر لزوم پاسخگویی به مطالبات کلیدی بازنشستگان در سه محور ارتقاءمعیشت، بیمه تکمیلی درمان کارآمد و فراگیر و تکریم منزلت اجتماعی تاکید کرد و افزود هرچند جناب آقای دکتر پزشکیان رییس جمهور محترم اخیرآ در جلسه هیئت دولت خطاب به معاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر در اولویت قرار دادن معیشت بازنشستگان تاکید ورزیدند اما تاکنون شاهد اقدامات نویدبخشی در این مورد نبودهایم.
وی در ادامه مطالبات کلیدی بازنشستگان را در سه محور به تفکیک مورد اشاره قرار داد و گفت متاسفانه روند اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان بر مبنای مدل ۳۰.۳۰، ۴۰ در قانون برنامه هفتم توسعه کشور به دلیل دخالتهای نابجا دستخوش تغییر و تحولاتی در بحث اعمال شاخصها و معیارها گردید که اعتراض برخی از بازنشستگان، اغلب وزارتخانهها را به دنبال داشت.
وی افزود فرایند همسانسازی نیازمند بررسی و رسیدگی کارشناسان بین صندوقهای بازنشستگی کشوری و دستگاههای اجرایی است.
رستمی با اشاره به تاثیر پرداخت انواع وامهای ضروری، گردشگری، خریداز فروشگاههای زنجیرهای و… بر بهبود وضعیت معیشتی گروه هدف خواستار تداوم و افزایش این گونه خدمات گردید.
وی در ادامه، عدم اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشابه تعریف بیمه تکمیلی درمان شاغلان دستگاههای اجرایی را موجب مغبونیت روزافزون بازنشستگان کشوری دانست و افزود: متاسفانه بیمههای تکمیلی متعارف از جمله بیمه دانا تاکنون نتوانسته رضایت بیمه شدگان را جلب نماید ثبت اسناد پزشکی و بارگذاری در سامانه، عقد قراردادهای لازم با بیمارستانهای خصوصی و دولتی، آزمایشگاهها و درمانگاهها، پرداخت دیر هنگام هزینههای جبران خسارت درمان و کمبود زیرساختها برای سرعت بخشی به روند کارهای درمانی از جمله مشکلاتی است که گریبانگیر گروه هدف شده است و امید میرود که با راهاندازی کمیتههای نظارت شاهد رفع بخشی از مشکلات باشیم تردیدی نیست که بیمه تکمیلی درمان فعلی بازنشستگان با توجه به پایین بودن پوشش شرح خدمات نیازمند الحاقیه جدید است.