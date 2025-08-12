خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصول ایمنی رعایت شود؛

دیدار از خانواده کارگر فوت شده «مجتبی سعدی»

دیدار از خانواده کارگر فوت شده «مجتبی سعدی»
کد خبر : 1672853
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره کار گلستان با خانواده کارگر فوت شده در حادثه کار دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، در پی حادثه دلخراش فوت یکی از کارگران زحمت‌کش استان گلستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با حضور در منزل خانواده مرحوم مجتبی سعدی، ضمن ابراز همدردی، مراتب تسلیت خود را به خانواده داغ‌دیده اعلام کرد.

مرحوم مجتبی سعدی، کارگر ۳۵ ساله ساکن روستای مهترکلاته شهرستان کردکوی، در تاریخ دوازدهم مردادماه و حوالی ساعت هفت صبح، حین انجام وظیفه در بخش گل‌سازی شرکت آجر ماشینی، بر اثر برخورد با دستگاه نوار نقاله دچار حادثه شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در این دیدار، ضمن تسلیت به خانواده مرحوم، بر لزوم افزایش ایمنی محیط‌های کاری و نظارت دقیق‌تر بر تجهیزات صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: «جان کارگران سرمایه‌ای بی‌بدیل است و باید با جدیت بیشتری از سلامت و امنیت آنان در محیط کار محافظت شود.»

همچنین مقرر شد موضوع در مراجع ذی‌ربط پیگیری شده و حمایت‌های لازم از خانواده این کارگر فقید صورت گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور