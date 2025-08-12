دیدار از خانواده کارگر فوت شده «مجتبی سعدی»

به گزارش ایلنا، در پی حادثه دلخراش فوت یکی از کارگران زحمت‌کش استان گلستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با حضور در منزل خانواده مرحوم مجتبی سعدی، ضمن ابراز همدردی، مراتب تسلیت خود را به خانواده داغ‌دیده اعلام کرد.

مرحوم مجتبی سعدی، کارگر ۳۵ ساله ساکن روستای مهترکلاته شهرستان کردکوی، در تاریخ دوازدهم مردادماه و حوالی ساعت هفت صبح، حین انجام وظیفه در بخش گل‌سازی شرکت آجر ماشینی، بر اثر برخورد با دستگاه نوار نقاله دچار حادثه شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در این دیدار، ضمن تسلیت به خانواده مرحوم، بر لزوم افزایش ایمنی محیط‌های کاری و نظارت دقیق‌تر بر تجهیزات صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: «جان کارگران سرمایه‌ای بی‌بدیل است و باید با جدیت بیشتری از سلامت و امنیت آنان در محیط کار محافظت شود.»

همچنین مقرر شد موضوع در مراجع ذی‌ربط پیگیری شده و حمایت‌های لازم از خانواده این کارگر فقید صورت گیرد.

