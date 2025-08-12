تورم زیاد شد، نرخ زاد و ولد کاهش یافت

به گزارش ایلنا، گزارش جامع آمارهای اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران تا مردادماه ۱۴۰۴ امروز توسط این نهاد منتشر شد.

در گزارش مذکور، شواهدی مبنی بر کاهش نسبی تولد کودک (که گویای روند کاهش جمعیت و انگیزه فرزندآوری خانوارها) است و تغییرات منفی دیگر مثل افزایش نرخ ضریب جینی (شاخص اختلاف درآمدی دهک‌های مختلف) و نرخ تورم قابل مشاهده است.

گفتنی است، آمارهای منتشره برخی از ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۴ در این گزارش همچنان منتشر نشده باقی مانده است.

طبق این آمار، تعداد متولدشدگان زمستان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵۹۳۹۶ بوده که در زمستان سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۴۵۶۸۱ کاهش یافته است. این موضوع حاکی از کاهش نسبی نرخ‌زاد و ولد به تعداد ۱۳۷۱۵ نفر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

همچنین این گزارش تاکید دارد که در بهار امسال، نسبت مدت مشابه سال گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی برای اولین بار طی دهه گذشته اندکی افزایش یافته، اما سهم اشتغال هر دو بخش صنعت و خدمات، در فصل بهار امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

همچنین شاخص شکاف درآمدی و طبقاتی (ضریب جینی) نیز بنابر آخرین آمار اخذ شده مرکز آمار ایران (پایان زمستان سال ۱۴۰۲) نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و از نرخ ۰.۳۸۷۷ به نرخ ۰.۳۹۷۹ حدود ۰.۰۱ افزایش یافته است.

همچنین نرخ تورم سال ۱۴۰۳ طبق اعلام این مرکز ۳۲ درصد اعلام شده که این میزان در چهار ماهه نخست سال جاری به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است و روند چهارماهه ۱۴۰۴ نیز افزایشی بوده است.

