معاون منابع صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

پرداخت مرحله دوم معوقات بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ با حقوق مرداد

اوقانی آرانی گفت: مبالغ این مرحله همزمان با حقوق مردادماه به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اوقانی آرانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از تخصیص اعتبار لازم برای پرداخت مرحله دوم متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ معلمان بازنشسته این صندوق همزمان با حقوق مردادماه خبر داد. 

وی با اشاره به نشست اخیر مدیران صندوق بازنشستگی کشوری با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: «در پی این نشست و با همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی لازم برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ تأمین و فرآیند پرداخت آن در همین ماه و همزمان با حقوق مردادماه اجرایی خواهد شد و این معوقات به‌طور کامل تسویه می‌شود.» 

اوقانی آرانی افزود: «با تلاش همکاران در حوزه‌های مالی و پشتیبانی صندوق و همکاری شبکه بانکی، مبالغ این مرحله همزمان با حقوق مردادماه به حساب مشمولان واریز خواهد شد.» 

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، این اقدام در راستای عمل به تعهدات و پیگیری مستمر مطالبات بازنشستگان انجام می‌شود.

 

