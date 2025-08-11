خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل تامین اجتماعی:

مشکلات بیمه شاغلان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیری می‌شود

مصطفی سالاری بیان کرد: آمادگی شناسایی، پیگیری و حل و فصل مسائل بیمه‌ای مرتبط با فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را با مشارکت با آنان داریم.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در جلسه با نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: طبق رویه سازمان تأمین‌اجتماعی در تصمیم‌سازی مشترک و هم‌اندیشی با ذینفعان، مسائل بیمه‌ای افراد و مجموعه‌های فعال در حوزه‌های مختلف با همفکری ذینفعان آن حوزه پیگیری می‌شود.

مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در این جلسه بیان کرد: آمادگی شناسایی، پیگیری و حل و فصل مسائل بیمه‌ای مرتبط با فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را با مشارکت با آنان داریم.

وی افزود: البته بخشی از موضوعات و مطالبات، نیازمند تغییرات قانونی و یا همکاری و تعامل با دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر است که تعامل و پیگیری بیشتری نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه راهکارهای لازم مرتبط با موضوعات مطرح شده در این جلسه از جمله مشکلات بیمه‌ای هتلداران و شاغلان در اماکن گردشگری و اقامتی، مسائل بیمه‌ای هنرمندان صنایع دستی و گسترش آن، گردشگری سلامت، تدوین مقررات مربوط به کسب‌کارهای نوین، استارتاپ‌ها و فریلنسرها در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.


سالاری در پایان گفت: کارگروهی مشترک در راستای بررسی و حل مسائل مطرح شده از طریق هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی مشارکتی با محوریت سازمان و وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌شود.

 

 

