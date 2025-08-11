اطلاعیه همکاری وزارت کار برای تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
کد خبر : 1672565
وزارت کار با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد با همکاری بانک توسعه تعاون و با هدف حمایت از اشتغال، به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از جمله در استان لرستان بپردازد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحث همکاری این وزارتخانه برای حمایت از زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، با مشارکت و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیرههای تولید، توزیع و مصرف محقق میشود.
بر اساس این اطلاعیه از فعالین صنایع تبدیلی و تکمیلی علاقهمند به حضور و فعالیت دراین خصوص دعوت میشود درخواست همکاری خود را به همراه اطلاعات تکمیلی شامل مشخصات کارخانه، ظرفیتهای تولیدی،سوابق کاری شخصی و معرفی نماینده مطلع و تامالاختیار حداکثر تا تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۴ به نشانی vasl@mcls.gov.ir اعلام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: لازم به یادآوری است، به درخواستهای بدون اطلاعات فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.