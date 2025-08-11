خبرگزاری کار ایران
تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت در چند سایت/ قانون اجرایی شود

کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه، کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز پارس سایت عسلویه و سایت ۲ کنگان و همچنین کارکنان سکوی‌های ۴۰گانه POGC، در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع کردند. 

این کارگران، حذف سقف حقوق در مناطق عملیاتی، مخالفت با تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات کارکنان براساس آئین نامه نفت، اصلاح کف حقوق برای کارکنان جدید، مرجوع کردن مالیات اضافه اخذ شده در سالهای اخیر براساس قوانین موجود و اجرای کامل قانون نفت را از مهم‌ترین خواسته‌های خود برشمردند و اعلام کردند: انتظار داریم قانون اجرایی شده و محدودیت‌ها برای کارکنان عملیاتی نفت و گاز برداشته شود. 

