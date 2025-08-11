خبرگزاری کار ایران
معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار:

بسیج امکانات وزارت کار برای خدمات‌رسانی در اربعین

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار اعلام کرد: همه ظرفیت‌های مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات مطلوب به زوار اربعین حسینی، بسیج شده است.

به گزارش ایلنا، محمد چکشیان» در بازدید از پایانه مرزی چذابه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی و تقسیم کار صورت گرفته، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه با تمام ظرفیت در پایانه‌های مرزی پنچ‌گانه، در حال ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، فنی، مشاوره‌ای و… به زائرین اربعین حسینی هستند. 

وی افزود: به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گذرگاه مرزی حضور یافته‌ام تا ضمن عرض خدا قوت به زائران و خادمان حسینی، شرایط خدمت‌رسانی را از نزدیک بررسی کنم. 

چکشیان گفت: شورای هماهنگی مدیران مجموعه‌های تابعه وزارتخانه، با محوریت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به عنوان ستاد اربعین در آن استان مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمت‌رسانی به زوار اربعین را برعهده دارد. 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارائه خدمات شبانه‌روزی تصریح کرد: مجموعه تأمین اجتماعی با ارائه خدمات درمانی، سازمان بهزیستی کشور با استقرار اورژانس اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، شرکت‌ها و بانک‌های تابعه با برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و رفاهی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با ارائه خدمات فنی و مهارتی سیار، در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

 

