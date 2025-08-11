خبرگزاری کار ایران
بازنشستگان کارگری در انتظار؛

بازهم فیش‌های واریز معوقات فروردین صادر نشد

بازنشستگان کارگری از تاخیر در واریز معوقات فروردین و بدعهدی‌ها انتقاد کردند.

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از صادر نشدن فیش معوقات فروردین و بدعهدی تامین اجتماعی انتقاد کردند.

این بازنشستگان با بیان اینکه امروز بیستم مرداد است اما هنوز فیش معوقات فروردین صادر نشده؛ خواستار پاسخگویی مدیران تامین اجتماعی شدند و افزودند: چرا تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟

بازنشستگان در عین حال از تاخیر در واریز حقوق‌های ماهانه انتقاد دارند تا پایان سال قبل، پرداخت حقوق‌ها از بیستم هر ماه آغاز می‌شد اما حالا به آخرین روزهای ماه موکول شده است.  

 

