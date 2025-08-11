خبرگزاری کار ایران
مصدومیت ۱۲ کارگر مهابادی در اثر آتش‌سوزی

در آتش سوزی کارگاه تولید مبل در مهاباد، ۱۲ نفر از کارگران با علایم مسمومیت به بیمارستان اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، این آتش‌سوزی در مسیر جاده مهاباد - میاندوآب و در نزدیکی روستای گرده گروی روی داد.

به گفته مقامات آتش‌نشانی، آتش سوزی در بخشی از محوطه کارگاه که در آن ضایعات نگهداری می شد روی داده بود و به سایر بخش ها سرایت کرد. تعدادی از کارگران که هنگام شعله ور شدن آتش مشغول جابجایی مبل‌ها بودند، بر اثر دود ناشی از آتش دچار مصدومیت شدند که در نهایت تعدادی از آن‌ها در بیمارستان بستری شدند.

 

