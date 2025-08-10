کارگران چقدر از سامانه جامع روابط کار رضایت دارند؟

به گزارش ایلنا، در راستای ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش رضایتمندی جامعه هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به برگزاری نظرسنجی از کاربران «سامانه جامع روابط کار» و «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» کرده است.



معاونت روابط کار و معاونت امور تعاون از سال ۱۳۹۸ کلیه فرآیندهای اصلی خود را به‌صورت الکترونیکی و برخط ارائه می‌کنند که این امر ضمن افزایش بهره‌وری، موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد اداری شده است.



وزارت کار نوشت: از کلیه کاربران گرامی درخواست می‌شود با مراجعه به آدرس‌های الکترونیکی زیر و تکمیل پرسشنامه نظرسنجی، با ارائه انتقادات و پیشنهادات خود، این وزارت را جهت بهبود مستمر سامانه‌ها یاری کنند:

لینک نظرسنجی رضایت کاربران سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

لینک مشارکت در ارتقاء سامانه هوشمند تعاون کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

