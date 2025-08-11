انتقاد کارگران کیش چوب از معوقات مزدی و بیمهای؛
به زمین و زمان بدهکاریم!
کارگران کیش چوب از عدم پرداخت مزایای مزدی خود انتقاد کردند.
جمعی از کارگران شرکت کیش چوب واقع در جزیره کیش، با خبرنگار ایلنا تماس گرفتند و از وضعیت مزدی و معیشتی خود انتقاد کردند.
این کارگران با بیان اینکه حقوقمان در سال جدید پرداخت نشده گفتند: تقریباً یک ماه پیش، حقوق برج ۱۲ پارسال را به حسابمان ریختند؛ اما همچنان عیدی پارسال و مزد چهار ماه ابتدای امسال را طلبکاریم.
این کارگران تاکید کردند: برج ۵ به نیمه دوم رسیده اما هنوز عیدی سال قبل را نگرفتهایم؛ در این شرایط بد اقتصادی، معوقات مزدی به راستی نمک بر زخم بیپولی ما میپاشد؛ ما به زمین و زمان بدهکاریم.
آنها همچنین از عدم واریز به موقع حق بیمهها به حساب تامین اجتماعی انتقاد کردند و افزودند: بیمه ما فقط تا برج دو (اردیبهشت امسال) تمدید شده بنابراین نمیتوانیم از بیمه درمانی استفاده کنیم.