واریزی ده میلیون تومانی برای زنان سرپرست خانوار
بر اساس اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور، کمکهزینه بلاعوض شغلی برای زنان سرپرست خانوار تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت میشود. همچنین سرمایه کار نیز از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی با اشاره به گزارشی از روند اقدامات این سازمان افزود: همواره تلاش میکنیم فردی که نیاز به خدمات بهزیستی دارد پشت نوبت نماند، در ایام جنگ ۱۲ روزه و در اوج تنگنای مالی، ۸۲ هزار نفر به یک میلیون و ۶۰۰ هزار مستمریبگیر ما اضافه شدند و تعداد پشتنوبتیها به صفر رسید.
وی افزود: ۷۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و در سال ۱۴۰۳ تمام زنان سرپرست خانوار مناطق روستایی و عشایری بیمه شدند همچنین در هفته بهزیستی -۲۵ تا ۳۱ تیرماه- ۱۱ هزار نفر دیگر از شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
۱۰۷ هزار زن مطلقه تحت پوشش بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۰۷ هزار زن مطلقه تحت پوشش مستمری و خدمات تخصصی هستند، گفت: کمکهزینه نگهداری فرزندان یتیم به ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار پرداخت میشود.
وی درباره اقدامات پیشگیری از طلاق افزود: سامانه «تصمیم» که پیشتر برای مداخله در طلاق توافقی فعال بود باعث شد ۳۰ درصد موارد ارجاعی به طلاق منجر نشود، هرچند این سامانه مدتی به «مسیر» تغییر یافت و نقش بهزیستی حذف شد، اما اکنون دادستانی تصمیم به بازگرداندن نقش بهزیستی گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین سه هزار مرکز مشاوره با مجوز بهزیستی فعالیت دارند و سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خدمات مشاوره دریافت کردند، سامانه ۱۴۸۰ نیز سال گذشته به ۱.۷ میلیون نفر مشاوره رایگان داد و در جنگ ۱۲ روزه به صورت شبانهروزی فعال بود.
حسینی گفت: طرح بهبود روابط زوجین در پنج سال نخست زندگی، آموزش پیش از ازدواج، آموزش مهارتهای زندگی و تقسیمبندی خانوادهها برای ارتقای سطح سلامت روانی از دیگر برنامههای سازمان است.