اعتراض کارکنان فروشگاه رفاه به معوقات مزدی

جمعی از کارکنان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در تماس با «ایلنا» به‌عدم پرداخت حقوق معوقه دو ماه گذشته و حق بیمه پنج ماه اخیر خود اعتراض کردند و گفتند: با وجود تلاش شبانه‌روزی در شرایط سخت کاری، حقوق قانونی ما پرداخت نشده است.

آن‌ها افزودند: حق‌بیمه‌مان نیز به موقع به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

این کارکنان همچنین در کارزاری از وزیر کار خواستند تا به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

