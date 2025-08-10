در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض کارکنان فروشگاه رفاه به معوقات مزدی
کارکنان فروشگاه زنجیرهای رفاه دو ماه معوقه مزدی و پنج ماه بیمه طلب دارند.
جمعی از کارکنان فروشگاه زنجیرهای رفاه در تماس با «ایلنا» بهعدم پرداخت حقوق معوقه دو ماه گذشته و حق بیمه پنج ماه اخیر خود اعتراض کردند و گفتند: با وجود تلاش شبانهروزی در شرایط سخت کاری، حقوق قانونی ما پرداخت نشده است.
آنها افزودند: حقبیمهمان نیز به موقع به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
این کارکنان همچنین در کارزاری از وزیر کار خواستند تا به مشکلات آنها رسیدگی کند.