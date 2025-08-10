خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اعتراض کارکنان فروشگاه رفاه به معوقات مزدی

اعتراض کارکنان فروشگاه رفاه به معوقات مزدی
کد خبر : 1672038
کارکنان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه دو ماه معوقه مزدی و پنج ماه بیمه طلب دارند.

جمعی از کارکنان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در تماس با «ایلنا» به‌عدم پرداخت حقوق معوقه دو ماه گذشته و حق بیمه پنج ماه اخیر خود اعتراض کردند و گفتند: با وجود تلاش شبانه‌روزی در شرایط سخت کاری، حقوق قانونی ما پرداخت نشده است.

آن‌ها افزودند: حق‌بیمه‌مان نیز به موقع به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. 

این کارکنان همچنین در کارزاری از وزیر کار خواستند تا به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

 

 

