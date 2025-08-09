جزئیاتی از جان باختن مامور اداره برق ایرانشهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، یک مأمور اداره برق در شهرستان ایرانشهر، حین انجام مأموریت و جابجایی تیر برق، بر اثر سقوط تیر و اصابت آن به سرش جان خود را از دست داده است.

منابع خبری ایلنا، هویت این مأمور جان باخته را «شاه‌نظر قلندرزهی» فرزند حبیب، اهل و ساکن شهرستان خاش اعلام کرده‌اند.

حادثه زمانی رخ داده که مأموران اداره برق در حال جابجایی تیر برق با جرثقیل بودند که یکی از تیرها به دلایل نامشخص شکسته و به سر این مأمور برخورد کرده است. شدت ضربه به حدی بوده که جان وی را در محل حادثه گرفته است.

انتهای پیام/