دبیرکل خانه کارگر در بازدید از تحریریه ایلنا به مناسبت روز خبرنگار:
لزوم صیانت از آزادی مطبوعات/ مرجعیت خبری باید در داخل باشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و رئیس هیات مدیره خبرگزاری ایلنا) صبح امروز با حضور در تحریریه این خبرگزاری، طی سخنانی روز خبرنگار را به خبرنگاران و کارکنان این مجموعه تبریک و از زحمات آنان تقدیر کرد.
محجوب در سخنانی به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به اهمیت رسانههای داخلی اظهار کرد: امام خمینی (ره) کار را جلوهای از جلوههای خدا میدانست. ما نیز در خبرگزاری کار ایران باید همواره این موضوع را در مطالب خود مدنظر قرار دهیم که «کار» یکی از مفاهیم مقدس است و منشاء همه مواهب و ثروتهای بشری است.
وی افزود: خبرگزاری ایلنا در دهه هشتاد در شرایطی ایجاد شد که تا قبل از آن انتشار خبر در بستر اینترنت تنها از طریق خبرگزاریهای دولتی و برخی سایتهای داخلی و خارجی انجام میشد و ما به عنوان اولین خبرگزاری غیردولتی، مسیر سومی را خلق کردیم که تا امروز نیز ادامه داشته و باید تداوم یابد.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما به مقوله کار و جلوههای مختلف آن در این خبرگزاری میپردازیم. ما در خبرگزاری ایلنا باور داریم که دیگر چیزی به نام انحصار خبر معنا ندارد. نباید تصور کنیم که چون ما خبر کار میکنیم، حتما مرجع خبری هستیم. اوضاع تغییر کرده؛ خوانندگان دیگر مشترک یک روزنامه نمیشوند تا فقط از آن خبر بگیرند، بلکه به سراغ مراجع متعدد میروند و انتخاب رسانه و مرجع خبری برای آنها بسیار سیال شده است. در این شرایط اگر رسانه بخواهد مرجعیت خودش را حفظ کند، باید مدام با آخرین مدلهای انتقال خبر بهروز شود. رسانهای که مرجع نباشد، از دایره بازی خارج است و تمام تلاش ما باید این باشد که مرجعیت خبری خود را حفظ کنیم.
محجوب خاطرنشان کرد: ما بارها گفتیم که اگر فشار بر رسانهها زیاد باشد و اجازه نشر نظرات مخاطبان و احترام به آنان مطرح نباشد، مرجعیت خبری به بیگانگانی که خود کارنامه بسیار بدی دارند، سپرده میشود. آنچه خطرناک است، افتادن مرجعیت خبری به دست کشورهای بیگانه است. امروزه پیوست محتوایی دادن به اخبار بسیار مهم است. این پیوستها مرجعیت رسانهها را حفظ میکند. ما باید بیشتر از گذشته کار کنیم تا مرجعیت خود را حفظ کنیم. تا امروز نیز نیروهای مجموعه ایلنا خوب زحمت کشیدند و باید مسیرمان را با قدرت بیشتر ادامه دهیم.
وی بیان کرد: ما مجبوریم در عین اینکه تلاش میکنیم که اخبار داغ و جنجالی و موثر منتشر کرده و واقعیت را بیپرده میگوییم، در عین حال همزمان محدودیتهای حقوقی و قانونی نشر خبر را رعایت کنیم و همین مسئله کار را دشوارتر و ارزشمندتر میکند. همه تصور میکنند خبر را هرچه داغتر و جنجالیتر بنویسند، بهتر است اما هنر این است که با حفظ شخصیت اجتماعی و حقوقی خود بنویسیم. هرچند ما مخالف محدودیت بیان مطابق باور و سلیقه عدهای خاص هستیم. خود بنده در مدتی که در هیات منصفه دادگاه مطبوعات بودم، تمام تلاش خود را انجام دادم تا هیچ رسانهای بسته نشود.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مسئولانی که در عرصه رسیدگی به وضعیت مطبوعات نقش دارند، باید بدانند که مردم در خیابان و وسایل نقلیه مطالب بسیار تندتری میگویند و اگر قرار باشد حداکثر فشار بر اصحاب رسانه باشد، روزنامهنگار و خبرنگار ما باید دیگر چگونه بنویسند تا مردم راضی شوند؟ رزونامه نگار برای مردم مینویسد. البته نیت نگارنده خبر هم مهم است؛ اگر نیت، سازنده و افشاگر حقیقت باشد، باید پای آن ایستاد.
این فعال کارگری در پایان گفت: به هرحال ما باید از آزادی مطیوعات صیانت کنیم. رئیس جمهور مرحوم ما آیت الله رئیسی گفتند که باید از کسانی که در برابر مشکلات و فساد «سوت زن» هستند، حمایت کنیم اما شاهد بودیم که در مواردی سوتزنها مورد مواخذه واقع شده و تحت فشار قرار گرفتهاند.در مقابل، اصحاب رسانه نیز وظایفی دارند، باید دغدغههای مردم را بنویسند و مراقب باشند به دلیل نیاز مالی در ورطه مافیاها و باندبازیها نیفتند.