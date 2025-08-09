خبرگزاری کار ایران
مجروح شدن کشاورز کوهرنگی بر اثر حمله خرس

کد خبر : 1671677
لینک کوتاه کپی شد.

کشاورز کوهرنگی حین کار بر اثر حمله یک قلاده خرس دچار مصدومیت شد و به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش ایلنا، یک کشاورز کوهرنگی در استان چهار محال بختیاری، حین کار بر اثر حمله یک قلاده خرس زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد. 

از قرار معلوم؛ این کارگر کشاورز در باغ خود در روستای دزک علیا واقع در شهرستان کوهرنگ، بخش بازفت، استان چهارمحال و بختیاری مشغول کار بود که با حمله یک قلاده خرس زخمی شد. 

گفته می‌شود؛ این کارگر کشاورز که از ناحیه شکم، ودست و پا بسیار آسیب دیده و وضعیت خوبی ندارد برای درمان به بیمارستان کاشانی شهر کرد منتقل شده است.

 

قیمت دیزل ژنراتور