مجروح شدن کشاورز کوهرنگی بر اثر حمله خرس

به گزارش ایلنا، یک کشاورز کوهرنگی در استان چهار محال بختیاری، حین کار بر اثر حمله یک قلاده خرس زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد.

از قرار معلوم؛ این کارگر کشاورز در باغ خود در روستای دزک علیا واقع در شهرستان کوهرنگ، بخش بازفت، استان چهارمحال و بختیاری مشغول کار بود که با حمله یک قلاده خرس زخمی شد.

گفته می‌شود؛ این کارگر کشاورز که از ناحیه شکم، ودست و پا بسیار آسیب دیده و وضعیت خوبی ندارد برای درمان به بیمارستان کاشانی شهر کرد منتقل شده است.

