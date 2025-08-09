خبرگزاری کار ایران
کادر درمان بیمارستان نفت: با تاخیر حقوق می‌گیریم/ روابط عمومی: تاخیر در مبالغ رفاهی بوده!

کادر درمان بیمارستان مرکزی نفت تهران از تاخیر در پرداخت حقوق این کارکنان خبر دادند.

کادر درمان بیمارستان نفت تهران در تماس با ایلنا، از تاخیر متداول در پرداخت حقوق و مزایای مزدی انتقاد کردند. 

آن‌ها افزودند: این رویه تاخیر واریز حقوق با وجود تغییرات جدید در وزارت نفت و تغییرات مدیریتی در بخش بهداشت و درمان آن اصلاح نشده و باعث افزایش نارضایتی  کادر درمان و پزشکان این مرکز درمانی شده است. طبق اعلام کادر درمان این مجموعه، حقوق‌ها با یک یا دو ماه تاخیر محاسبه و  پرداخت می‌شود. 

در جریان پیگیری ایلنا از این مجموعه درمانی، روابط عمومی بیمارستان مرکزی نفت اعلام کرد: طی ماه گذشته اختلالی در زمینه پرداخت حقوق‌ها نداشتیم، اما یک مبلغ رفاهی به کل مجموعه‌های ذیل وزارت نفت به میزان ۱۰ میلیون تومان واریز شده بود که پرداخت آن به بخش درمان این وزارتخانه با تاخیر همراه شده بود. 

این روابط عمومی در ادامه ضمن تکذیب تاخیرهای دائمی در پرداخت حقوق کادر درمان گفت: آن مبلغ رفاهی ده میلیون تومانی نیز این هفته در حال پرداخت است و پرداخت آن از هفته گذشته (چهارشنبه) به مرور شروع شده است.

 

