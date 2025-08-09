آتشسوزی گسترده در انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه/ تلفات جانی گزارش نشد
در پی وقوع آتشسوزی در انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در ساوه، حریق به دو سوله سرایت کرد. نیروهای آتشنشانی با ۱۰ تیم عملیاتی در حال مهار آتش هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بامداد امروز (شنبه ۱۸ مرداد)، حریقی گسترده در یکی از سولههای انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در شهرستان ساوه استان مرکزی رخ داد که با تلاش آتشنشانان، یکی از سولهها نجات یافت، اما سوله دیگر دچار خسارت سنگین شد.
بر اساس گزارشهای اولیه، دو سوله یکی حاوی موتور سیکلت و دریگری حاوی کارتن و مواد روغنی دچار آتشسوزی شدهاند.
در حال حاضر، ۱۰تیم عملیاتی آتشنشانی در محل حادثه حاضر هستند و عملیات مهار آتش ادامه دارد.
تاکنون هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده اما میزان خسارات مالی در دست بررسی است.