خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد کارگران ضرابخانه نیجریه به پایین بودن حقوق بازنشستگی؛

یک بی‌عدالتی سیستماتیک در حق بازنشستگان!

یک بی‌عدالتی سیستماتیک در حق بازنشستگان!
کد خبر : 1671546
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت چاپ و ضرب سکه امنیتی نیجریه (NSPM) که با نام مستعار «ضرابخانه» شناخته می‌شود، پس از آنکه کارمندان سابق آن نگرانی‌هایی را در مورد اختلاف حقوق بازنشستگی و مسائل رفاهی مطرح کردند، تحت بازرسی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیون مرکزی نیجریه، روز جمعه کارکنان شرکت چاپ اسکناس و ضرب سکه دولتی نیجریه در اعتراض به وضعیت بازنشستگی و رفاهی خود اعتراض کردند. 

شرکت چاپ و ضرب سکه امنیتی نیجریه (NSPM) که با نام مستعار «ضرابخانه» شناخته می‌شود، پس از آنکه کارمندان سابق آن نگرانی‌هایی را در مورد اختلاف حقوق بازنشستگی و مسائل رفاهی مطرح کردند، تحت بازرسی قرار گرفته است. 

انجمن کارکنان بازنشسته شرکت چاپ اسکناس و ضرب سکه نیجریه که نگران این موضوع بودند، به صورت کتبی  به مجلس نمایندگان دادخواستی ارائه داده و ادعا کرده است که طبق رویه جدید این شرکت دولتی، بازنشستگان از مزایای بازنشستگی سابق محروم می‌شوند. 

به گفته این انجمن، دستورالعمل جدید این شرکت در محاسبه مستمری، باعث کاهش و یا عدم افزایش مستمری بازنشستگان و حذف رفاهیات آنان خواهد شد. بازنشستگان مدعی هستند که این موضوع نشان‌دهنده یک بی‌عدالتی سیستماتیک است و کارگران سابق آن خواستار اصلاحات فوری هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور