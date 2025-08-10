به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیون مرکزی نیجریه، روز جمعه کارکنان شرکت چاپ اسکناس و ضرب سکه دولتی نیجریه در اعتراض به وضعیت بازنشستگی و رفاهی خود اعتراض کردند.

شرکت چاپ و ضرب سکه امنیتی نیجریه (NSPM) که با نام مستعار «ضرابخانه» شناخته می‌شود، پس از آنکه کارمندان سابق آن نگرانی‌هایی را در مورد اختلاف حقوق بازنشستگی و مسائل رفاهی مطرح کردند، تحت بازرسی قرار گرفته است.

انجمن کارکنان بازنشسته شرکت چاپ اسکناس و ضرب سکه نیجریه که نگران این موضوع بودند، به صورت کتبی به مجلس نمایندگان دادخواستی ارائه داده و ادعا کرده است که طبق رویه جدید این شرکت دولتی، بازنشستگان از مزایای بازنشستگی سابق محروم می‌شوند.

به گفته این انجمن، دستورالعمل جدید این شرکت در محاسبه مستمری، باعث کاهش و یا عدم افزایش مستمری بازنشستگان و حذف رفاهیات آنان خواهد شد. بازنشستگان مدعی هستند که این موضوع نشان‌دهنده یک بی‌عدالتی سیستماتیک است و کارگران سابق آن خواستار اصلاحات فوری هستند.

انتهای پیام/