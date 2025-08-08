سقوط ۷ کارگر به داخل چاه فاضلاب در استان مرکزی / ۳ کشته و ۴ مصدوم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه‌ای دلخراش در شهر مامونیه، مرکز شهرستان زرندیه، سقوط ۷ کارگر به داخل چاه فاضلاب یک شرکت به مرگ ۳ نفر و مصدومیت ۴ نفر دیگر منجر شد.

۳ نفر از این کارگران بر اثر استنشاق گازهای سمی فاضلاب جان خود را از دست داده اند و ۴ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

منابع خبری ایلنا اعلام کردند حال یکی از مصدومان حادثه وخیم است و تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارد.

