سقوط ۷ کارگر به داخل چاه فاضلاب در استان مرکزی / ۳ کشته و ۴ مصدوم

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی اعلام کرد: در حادثه‌ای دلخراش در شهر مامونیه، مرکز شهرستان زرندیه، سقوط ۷ کارگر به داخل چاه فاضلاب یک شرکت به مرگ ۳ نفر و مصدومیت ۴ نفر دیگر منجر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه‌ای دلخراش در شهر مامونیه، مرکز شهرستان زرندیه، سقوط ۷ کارگر به داخل چاه فاضلاب یک شرکت به مرگ ۳ نفر و مصدومیت ۴ نفر دیگر منجر شد.

۳ نفر از این کارگران بر اثر استنشاق گازهای سمی فاضلاب جان خود را از دست داده اند و ۴ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

منابع خبری ایلنا اعلام کردند حال یکی از مصدومان حادثه وخیم است و تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارد. 

