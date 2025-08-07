خبرگزاری کار ایران
حق بیمه کارگران ذغال سنگ البرز شرقی پرداخت شد

حق بیمه کارگران ذغال سنگ البرز شرقی پرداخت شد
حق بیمه کارگران ذغال سنگ البرز شرقی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام روابط عمومی شرکت ذغال سنگ البرز شرقی، «حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی برای تمامی پرسنل امانی و پیمانی این شرکت واریز و بیمه کماکان برقرار و فعال است».

این شرکت اعلام کرده کارگران می توانند از بیمه درمانی خود استفاده کنند.

در روزهای گذشته، یک منبع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی، با انتقاد از عملکرد شرکت و عدم واریز حق بیمه کارگران اعلام کرده بود «از ابتدای سال ۱۴۰۴ علیرغم کسر حق بیمه تأمین اجتماعی از حقوق کارگران  شرکت، حق بیمه‌ها به جز یک ماه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است».

 

 

