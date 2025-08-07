خبرگزاری کار ایران
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر:

کارگران از طریق تشکل‌یابی به حقوق خود می‌رسند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر گفت: کارگران تنها از طریق تشکل، همبستگی و اتحاد با یکدیگر می‌توانند به حقوق قانونی خود برسند. این موضوع در سراسر جهان به‌طور مشابه وجود دارد؛ تشکل‌های موفق، نتیجه همکاری و همبستگی اعضای خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر، در همایش توجیهی اعضای جدید خانه کارگر، گفت:  کارگران تنها از طریق تشکل، همبستگی و اتحاد با یکدیگر می‌توانند به حقوق قانونی خود برسند. این موضوع در سراسر جهان به‌طور مشابه وجود دارد؛ تشکل‌های موفق، نتیجه همکاری و همبستگی اعضای خود هستند.

وی ادامه داد:  نقطه قوت ما در خانه کارگر حضور  جناب آقای محجوب به عنوان دبیر کل است. شخصاً خود را شاگرد ایشان می‌دانم و بسیاری از آموزه‌های ارزشمند را از ایشان فرا گرفته‌ام.

حمزه‌ای گفت: آقای محجوب اهداف بسیار والایی در زمینه مسائل آموزشی دارند و همچنین به عنوان نایب رئیس اتحادیه کارگران جهان، که نماینده ۱۹۰ میلیون نفر از پنج قاره جهان است، نقش مهمی ایفا می‌کنند. این افتخاری بزرگ برای تشکل ما است و هدف ما دفاع از حقوق کارگران است.

وی بیان کرد: راه درست همین است که با اتحاد و همکاری، دوره‌های آموزشی مختلفی را بگذرانیم و با فراگیری زبان‌های متنوع مانند انگلیسی، فرانسوی و روسی، سطح دانش و توانمندی‌های خود را ارتقاء دهیم. کارگران در هر کجای دنیا که باشند، با همبستگی و تلاش، موفق خواهند بود.

حمزه‌ای گفت:  آقای محجوب، زمانی که در مجلس حضور داشتند، با قدرت و جدیت از حقوق فقرا و کارگران دفاع کردند و اجازه ندادند قوانین به ضرر آنان تصویب شود.

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر گفت: خانه کارگر در بخش روابط بین‌الملل، ارتباط گسترده‌ای با کشورهای مختلف جهان دارد و تلاش می‌کند از حقوق کارگران در سطح بین‌المللی دفاع کند و قراردادهای بین‌المللی را به نفع کارگران به تصویب برساند.

حمزه‌ای در پایان گفت: امیدواریم با همدلی و همبستگی، تشکلی قوی و موفق داشته باشیم و بتوانیم در کنار یکدیگر برای کشور سربلند و آبادمان تلاش کنیم. از خداوند متعال می‌خواهیم پایان عمر ما را با بهترین لحظات زندگی ما رقم بزند و ایران عزیزمان را همواره سربلند و ملت شریفمان را پیروز و سرافراز نگه دارد.

 

