خلاصه گزارش مجلس از عوامل حادثه زغالسنگ / کارگران بلوک B معدن به دلیل تاخیر در اطلاع رسانی حادثه در بلوک C کشته شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، خلاصه گزارش مجلس از حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس در اول مهرماه امروز صبح در مجلس قرائت شد.

زهرا سعیدی (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) در صحن علنی خانه ملت امروز صبح اظهار کرد: در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، نتیجه گزارش و پیگیری نمایندگان ارائه می‌شود و به بیان علل وقوع حادثه و تشدید آن می‌پردازیم.

وی با بیان علل وقوع حادثه معدن معدنجوی طبس اظهار کرد: مواردی چون «شرایط کاری نامناسب مانندعدم رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی»، «آموزش ناکافی»، «استفاده از ماشین آلات قدیمی و یا نامناسب»، «ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت محیط کار معدن» و «خطای انسانی ناشی از بی‌احتیاطی» اشاره کرد.

سعیدی با تشریح خطاهای انسانی درون کارگاه گفت: بی‌مبالاتی‌هایی که مهمترین دلایل بروز حادثه در بلوک C معدن بودند، عبارتند از: تجمع تدریجی گاز وعدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از حادثه، عدم زه‌کشی مناسب، عدم وجود حس‌گرهای دقیق و ثابت، فقدان سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم‌های هشدار خودکار، حفاری غیر اصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲، -که منجر به مدفون شدن تعداد بروز جرقه بوده است- از جمله این عوامل و خطاهای انسانی بوده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عوامل بروز حادثه در بلوک B نیز، مواردی چون انتشار گاز co (مونواکسید کربن) حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده که حداقل به مدت ۱۵ دقیقه به طول انجامیده است. متاسفانه در این فرصت ۱۵ دقیقه و در این فرصت حیاتی اطلاع‌رسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به منظور نجات جان آنان صورت نپذیرفته و از نظر نقشه تهویه اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدام اصولی نبوده و سبب انتقال گاز بین بلوک‌ها شده است.

وی ادامه داد: امکان استفاده بهینه از کپسول خود نجات به دلیل‌عدم اطلاع‌رسانی فوری به کارگران و نبود سیستم گازسنج یا همان مانیتورینگ و هشدار یا آلارم خودکار میسر نشده است. عواملی که می‌توانست از بروز حادثه یا شدتش پیشگیری کند، نیز قابل ذکر است که باتوجه به فقدان زمان فعلا قرائت نمی‌کنیم.

