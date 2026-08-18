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معاون استاندار چهارمحال و بختیاری؛

روابط عمومی‌ها خط مقدم امیدآفرینی و مقابله با روایت‌سازی دشمن هستند

روابط عمومی‌ها خط مقدم امیدآفرینی و مقابله با روایت‌سازی دشمن هستند
کد خبر : 1827624
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی را سنگر نخست امیدآفرینی، انسجام اجتماعی و خنثی‌سازی روایت‌سازی‌های دشمن دانست و بر تحول اساسی در رویکرد اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ امروز در مجمع عمومی روابط‌عمومی‌های ادارات و نهادهای دولتی استان، با انتقاد از نگاه سنتی به این حوزه، اظهار داشت: روابط عمومی نباید به تهیه عکس و گزارش خبری تقلیل یابد؛ بلکه با رصد دقیق جامعه، پاسخگویی به‌موقع و روایت درست از عملکرد دستگاه‌ها، باید از ظرفیت رسانه برای تقویت امید و همبستگی اجتماعی بهره گیرد.

وی با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید استان، خواستار تشکیل فوری کمیته اطلاع‌رسانی این کنگره با محوریت صداوسیمای مرکز استان شد و بر رفع ابهامات موجود در این زمینه تأکید کرد و افزود: تمام دستگاه‌ها موظف هستند ظرف یک هفته اقدامات خود را در این خصوص نهایی کنند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر ارزیابی و رتبه‌بندی فصلی روابط‌عمومی‌ها بر اساس شاخص‌های علمی و شفاف تأکید کرد و گفت: نتایج این ارزیابی‌ها پس از در نظر گرفتن فرصت اعتراض، به‌صورت مستمر اعلام خواهد شد.

ارژنگ در ادامه با یادآوری تکلیف ۲۰ دستگاه اجرایی برای ارائه مستندات و تولیدات تصویری به صداوسیما، بر استفاده حداکثری از رسانه‌ها برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام تأکید کرد و خواستار برگزاری منظم‌تر جلسات شورای اطلاع‌رسانی، فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی و تقویت آموزش و ارزیابی در این حوزه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویداد سراسری «میدان‌یار»، از روابط‌عمومی‌ها خواست تا در اطلاع‌رسانی این رویداد و ثبت‌نام گروه‌های خانوادگی، خواهران و برادران تا ۵ شهریورماه نقش فعال و مؤثری ایفا کنند.

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