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پروانه‌های فنی و مهندسی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری هفت برابر رشد داشته است

پروانه‌های فنی و مهندسی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری هفت برابر رشد داشته است
کد خبر : 1819649
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رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از رشد قابل توجه صدور پروانه های فنی و مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اعلام کرد که تعداد واحدهای دارای پروانه در این استان با افزایشی هفت برابری، از ۲ واحد به ۱۴ واحد رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید قنبری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، شناسایی واحدهای حائز شرایط و صدور پروانه های فنی و مهندسی در دستور کار ویژه این اداره کل قرار گرفت؛ در حالی که پیش از این تنها ۲ واحد فنی و مهندسی دارای پروانه در استان فعالیت میکردند.

وی با اشاره به روند رو به رشد این بخش افزود: تا خردادماه سال ۱۴۰۵، تعداد واحدهای دارای پروانه فنی و مهندسی به ۱۴ واحد افزایش یافته است.

قنبری ادامه داد: همچنین ۲۲ واحد دیگر نیز شناسایی شده اند که با صدور جواز یکساله برای آنها، پیگیری های لازم جهت رشد و توسعه این واحدها در حال انجام است.

وی در تشریح اهداف و کارکرد این واحدها تصریح کرد: واحدهای فنی و مهندسی در راستای انجام مطالعات و اجرای طرحهای تولیدی، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و همچنین استفاده بهینه از امکانات سختافزاری و نرمافزاری و توانمندیهای تخصصی موجود در کشور فعالیت میکنند.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این واحدها پس از تأیید اداره کل صمت، در حوزه های متنوعی نظیر مطالعات کلان بخشی و امکانسنجی، شناسایی و معرفی فناوری های جدید، انتقال و انطباق آنها با شرایط صنعتی و معدنی کشور و همچنین ارائه سیستم های نوین مدیریتی از جمله مدیریت اجرا، بازرسی و نظارت بر پروژه های صنعتی و معدنی فعالیت دارند.

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