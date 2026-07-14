به گزارش ایلنا، محمد حاتمی‌زاده روز سه‌شنبه در نشست مشترک «اقتصاد دانش‌بنیان و ستاد راهبری هوش مصنوعی» در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بخش عمده مراحل تدوین، طراحی و فراخوان اجرای ۱۶ زیست‌بوم دولت هوشمند به پایان رسیده و پس از تایید نهایی رییس‌جمهور به صورت رسمی اجرایی می‌شود.

وی با تاکید بر نقش محوری بخش خصوصی در این تحول عظیم تصریح کرد: مدیریت اجرای این زیست‌بوم‌ها بر عهده شرکت‌های توانمند خصوصی خواهد بود و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و صیانت از منافع عمومی را ایفا می‌کند که این رویکرد، زمینه حضور گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌سازد.

معاون وزیر ارتباطات، سرمایه‌انسانی متخصص را رکن اصلی استقرار دولت هوشمند برشمرد و افزود: برای توسعه کامل این زیست‌بوم‌ها به نیروی متخصص بیشتری نیاز داریم و تربیت نیروهای ماهر، استفاده از توان نخبگان و فراهم کردن زمینه بازگشت متخصصان ایرانی خارج از کشور، از الزامات اجتناب‌ناپذیر این برنامه ملی است.

حاتمی‌زاده با اشاره به رویکرد میدانی وزارت ارتباطات در سفر به استان‌ها، هدف از این حضور را شناسایی ظرفیت‌های واقعی، ارتباط مستقیم با فعالان فناوری و رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: ارزش واقعی زیرساخت‌های ارتباطی زمانی آشکار می‌شود که نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از این ظرفیت برای تولید ثروت و تجاری‌سازی ایده‌های خود استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری، کشاورزی و دامداری، پیشنهاد داد که چند پروژه شاخص و عملیاتی در حوزه‌هایی نظیر گردشگری هوشمند، دامداری نوین، امنیت سایبری و هوش مصنوعی برای این استان تعریف شود تا ضمن بهره‌مندی از توان محلی، الگویی برای سایر استان‌های کشور ایجاد گردد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر حکمرانی مبتنی بر داده، گفت: دولت هوشمند زمینه توزیع عادلانه خدمات، تصمیم‌گیری دقیق و افزایش شفافیت را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت پل ارتباطی میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و صنعت تاکید کرد و افزود: هنوز شکاف قابل توجهی بین مراکز تولید علم و بخش‌های اجرایی وجود دارد که باید با مشارکت نخبگان و دستگاه‌های اجرایی برطرف شود تا ایده‌های پژوهشی به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری: با نیروی متخصص، قطب اقتصاد دیجیتال کشور می‌شویم

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌های توانمند، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال کشور را دارد.

جعفر مردانی بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل داده‌های بزرگ را در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، آبزی‌پروری، گردشگری، صنایع خلاق و تبدیلی، راهی برای افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده دانست.

وی جلوگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای فناورانه را از مهم‌ترین دستاوردهای این توسعه برشمرد و خواستار حمایت وزارت ارتباطات شد.

مردانی مطالبات کلیدی استان را شامل ایجاد مرکز پردازش پیشرفته هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری، انتخاب شهرکرد به‌عنوان یکی از مراکز داده کشور، توسعه حمایت‌ها از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، تقویت همکاری بین پارک فناوری اطلاعات و پارک علم و فناوری، حمایت از تیم‌های نوآور و تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها عنوان کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر رفع نقاط کور ارتباطی در جاده‌ها، مناطق روستایی و گردشگری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مخابراتی و افزایش اعتبارات زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

۴۲ روستای چهارمحال و بختیاری به اینترنت پرسرعت متصل شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: در حال حاضر ۴۹۱ روستای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت مجهز هستند و عملیات اتصال ۸۴ روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

بهنام امانی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم افزود: ۴۲ روستای استان با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریالی وزارت ارتباطات، به شبکه اینترنت پرسرعت پیوسته‌اند که این امر باعث افزایش پوشش اینترنت روستایی از ۸۰ به ۸۶ درصد شده است.

وی همچنین از فعالیت ۶۷۴ سایت ارتباطی در استان و پیشرفت مطلوب پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها خبر داد و تأکید کرد: گسترش این زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز ارائه خدمات هوشمند، دولت الکترونیک، رونق کسب‌وکارهای دیجیتال و به‌کارگیری هوش مصنوعی در استان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در حاشیه این نشست، دو طرح توسعه ارتباطات روستایی به‌صورت همزمان و از طریق ارتباط برخط افتتاح شد. این طرح‌ها در روستاهای کبوتری (لردگان) و شهریاری (کوهرنگ) با سرمایه‌گذاری حدود ۲۲۰ میلیارد ریال اجرا شده و ساکنان این مناطق به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی یافته‌اند و با بهره‌برداری از این سایت‌ها، روستاییان می‌توانند از خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی و دولت الکترونیک بهره‌مند شوند و در صورت افزایش جمعیت، ظرفیت سایت‌ها نیز قابل توسعه خواهد بود.

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