به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا بیاتی در جلسه ۴۲۴ شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توزیع متوازن خدمات، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی ما، بهره‌مندی همه شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق کمتربرخوردار از امکانات و ظرفیت‌های شهری است تا شکاف خدماتی میان نقاط مختلف شهر کاهش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی در غرب شهرکرد، افزود: ایجاد بازارچه در این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد، ایجاد فرصت‌های درآمدی برای شهروندان و افزایش دسترسی ساکنان به خدمات مورد نیاز ایفا کند.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد ادامه داد:توسعه بازارچه‌ها نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه پویایی اجتماعی مناطق مختلف را افزایش داده و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم می‌آورد.

بیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری، خاطرنشان کرد:تکمیل طرح‌های باقی‌مانده و در صورت تأمین اعتبار، اجرای پروژه‌های جدید با نگاه عدالت‌محور، از اولویت‌های مدیریت شهری است و روند خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها با قوت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در واکنش به توضیحات شهردار درباره موانع ارتقای درجه شهرداری، تصریح کرد: رفع موانع موجود در مسیر ارتقای جایگاه سازمانی شهرداری، نقش مهمی در افزایش ظرفیت‌های مدیریتی، بهره‌مندی از تسهیلات بیشتر و تقویت خدمت‌رسانی به شهروندان دارد و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.

تقویت ناوگان عمومی از اولویت های شهرداری شهرکرد است

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم ساماندهی حمل‌ونقل شهری، اعلام کرد که انتخاب سرویس مدارس نباید صرفاً بر اساس قیمت ارزان باشد، بلکه کیفیت خودروها، وضعیت فنی و ایمنی باید در اولویت قرار گیرد تا امنیت دانش‌آموزان تضمین شود.

یوسف صادقی با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد تاکسی‌های درون‌شهری، خواستار پایش مستمر قیمت‌ها، نحوه خدمت‌رسانی و رفتار حرفه‌ای رانندگان شد و تأکید کرد که ارزیابی‌های منظم می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات کمک کند.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد همچنین بر پاسخگویی شرکت‌های فعال در این حوزه تصریح کرد و گفت:این شرکت‌ها باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و سازوکاری روشن برای رسیدگی به مطالبات شهروندان و ارزیابی رانندگان داشته باشند.

صادقی از پیگیری جدی برای تأمین ون‌های جدید شهری خبر داد و افزود: تقویت ناوگان عمومی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، از اولویت‌های مدیریت شهری است که نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی، دستیابی به حمل‌ونقلی ایمن‌تر، منظم‌تر و باکیفیت‌تر برای شهروندان است که جز با نظارت مستمر، ارزیابی دقیق عملکرد رانندگان و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط میسر نخواهد شد.

مدیریت شهری شهرکرد در بحران‌ها موفق عمل کرده است

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد نیز در این نشست گفت:مجموعه مدیریت شهری با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح، توانسته خدمات‌رسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دهد و در این زمینه عملکردی قابل قبول داشته است.

مصطفی حیدری با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر افزود: با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های موجود، پروژه‌های عمرانی و خدماتی با جدیت در حال اجراست و روند پیشرفت طرح‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه و بهبود زیرساخت‌هاست.

وی اجرای پروژه‌های مهم در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات شهری و زیرساختی را با قوت در دستور کار دانست و تصریح کرد که تلاش شده هیچ‌گونه توقفی در روند اجرای طرح‌ها ایجاد نشود.

عضو شورای اسلامی شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیروهای خدوم شهرداری به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام شده است که در شرایط اقتصادی کنونی و با وجود محدودیت‌ها، از نقاط قوت مدیریت شهری محسوب می‌شود.

وی همراهی مجموعه مدیریت شهری، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی حفظ روند خدمت‌رسانی در شرایط دشوار خواند و این هم‌افزایی را شایسته تقدیر دانست.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد:استمرار این رویکرد می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد: اجرای کمربندی ۱۵ خرداد و زیرگذر معلم در اولویت است

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در این نشست بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی شهری تأکید کرد و گفت: پیگیری‌های جدی برای ادامه کمربندی ۱۵ خرداد و آغاز عملیات زیرگذر معلم در دستور کار قرار گرفته است و این دو پروژه باید با قوت بیشتری دنبال شوند.

خداکرم عباسی با اشاره به لزوم به‌روزرسانی قیمت‌های کارشناسی املاک افزود: با توجه به نوسانات قیمت املاک در شهر، اصلاح نرخ‌های کارشناسی ضروری است تا فرآیند تملک اراضی و پیشرفت طرح‌های عمرانی با سرعت و دقت بیشتری و متناسب با شرایط روز انجام شود.

وی در ادامه شهرک مشاغل را یکی از مطالبات اساسی شهروندان خواند و تصریح کرد: تعیین تکلیف و اجرای هرچه سریع‌تر این طرح، نقشی کلیدی در ساماندهی فعالیت‌های صنفی، کاهش پراکندگی مشاغل و نظم‌دهی به ساختار شهری دارد. همچنین این پروژه به کاهش ترافیک و مزاحمت‌های ناشی از استقرار غیرمتمرکز اصناف کمک شایانی خواهد کرد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد شورا، اتخاذ تصمیمات عملیاتی و پیگیری مستمر طرح‌های اولویت‌دار با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است تا روند تحقق آن‌ها با سرعت و دقت مطلوب پیش رود.

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