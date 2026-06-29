سرهنگ رئیسی:
حضور در تشییع شهدای اقتدار سختتر از اربعین است؛ زائران کارت شناسایی و تغذیه همراه داشته باشند
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعزام زائران چهارمحال و بختیاری به مراسم تشییع پیکر شهدای اقتدار در تهران، نسبت به تراکم بسیار بالای جمعیت هشدار داد و گفت: شرایط این سفر از نظر سختی و ازدحام، قابل مقایسه با اربعین و حتی دشوارتر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ اکبر رئیسی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی فعالان رسانهای استان، ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم، از سالمندان، بیماران و خانوادههای دارای فرزند خردسال خواست در صورت عدم توانایی جسمی، با همراهی معنوی در این حماسه سهیم شوند.
وی با اعلام تمهیدات لجستیکی، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر، کولهپشتی، مواد غذایی سبک و آب آشامیدنی را برای زائران الزامی دانست و تأکید کرد که به دلیل احتمال دشواری در دسترسی به موکبها، شرکتکنندگان نباید از گروه و کاروان خود جدا شوند، برای هر اتوبوس نیز مسئول مشخصی تعیین خواهد شد.
سرهنگ رئیسی در خصوص تدابیر امنیتی تصریح کرد: تمامی تمهیدات انتظامی پیشبینی شده و از مردم خواست در صورت مشاهده اشیای مشکوک، از دستزدن به آنها خودداری و مراتب را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: همچنین سامانههای ۴۰۳۰ و ۱۳۷ برای راهنمایی و پاسخگویی به زائران فعال هستند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اسکان زائران در دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: اولویت استفاده از فضاهای رفاهی مناسبتر با بانوان است، خودروهای شخصی نیز در پارکینگهای مشخص توقف و انتقال به محل اسکان از طریق ناوگان حملونقل عمومی انجام میشود.
وی با تأکید بر حفظ «فرهنگ اربعین» شامل صبوری، همدلی و تحمل کمبودها، از اقوام بختیاری و قشقایی خواست با لباسهای محلی در مراسم حاضر شوند تا جلوهای از وحدت و تنوع فرهنگی ایران به نمایش درآید.
رئیسی در خطاب به رسانهها نیز خاطرنشان کرد: خبرنگاران تصویری جامع و واقعی از این رویداد ملی ارائه دهند و از تقلیل آن به جریانهای سیاسی پرهیز کنند.
وی بر تولید محتوای رسانهای و مستندسازی در فضای مجازی پیش، حین و پس از مراسم تأکید کرد و افزود: ظرفیت رسانهای استان پس از این رویداد نیز برای انعکاس برنامههای کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری بهکار گرفته خواهد شد.