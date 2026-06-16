تحقق ۱۱۶ درصدی تعهد اشتغال راه وشهرسازی چهارمحال و بختیاری در سامانه رصد
مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: این مجموعه موفق شد در سال ۱۴۰۴ با ثبت اشتغال برای ۷۲ نفر، سهمیه ۶۲ نفری ابلاغی خود را با نرخ تحقق ۱۱۶ درصدی پشت سر بگذارد و در جمع ۱۰ دستگاه برتر استان در حوزه ایجاد بستر اشتغال در سامانه رصد قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تعهد اشتغال این اداره کل برای سال جاری معادل ۲۵ نفر تعیین شده که از ابتدای سال، برنامهریزی دقیق برای تحقق کامل آن انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتکال به خداوند متعال، امسال نیز همچون سال گذشته گامی مؤثر در جهت پویایی اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استان برداریم.
حسینی افزود: شایان ذکر است که تمامی اشتغالزاییهای انجامشده توسط این اداره کل بهصورت غیرمستقیم بوده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تعهدات ابلاغی، این اداره کل موظف به ایجاد بستر اشتغال برای ۶۲ نفر در سال ۱۴۰۴ بوده که با پیگیریهای مستمر و تلاش مجموعه همکاران، این رقم به ۷۲ نفر افزایش یافته است.