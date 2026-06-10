به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفری امروز در سفر یک‌روزه خود به چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه انقلاب روستای سلم از توابع شهرستان کیار، گفت: رویکرد دولت توسعه عدالت آموزشی، تربیتی و ورزشی و کیفیت‌بخشی به آموزش است.

وی با اشاره به آمارهای موجود از وضعیت فضاهای ورزشی دانش‌آموزی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده، سرانه فضای ورزشی در آموزش و پرورش کشور در حال حاضر ۴۸ صدم مترمربع است.

جعفری خاطرنشان کرد: این شاخص در چهارمحال و بختیاری با ۶۵ صدم مترمربع بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، اما همچنان نیازمند تلاش بیشتر برای ارتقای آن هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای «طرح میدان همدلی» با هدف ایجاد، بهسازی و بهینه‌سازی فضاهای ورزشی درون‌مدارس خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت مردم، خیرین، شوراها و مسئولان در دست اجراست.

جعفری با بیان اینکه امسال ۸۸ طرح در چهارمحال و بختیاری در قالب این تفاهم نامه تعریف شده است بیان کرد: بخشی از اعتبارات این طرح‌ها ابلاغ شده و مابقی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجلس تأمین خواهد شد.

وی با تأکید بر رویکرد وفاق و همدلی برای حل مسائل، رمز موفقیت را همدلی همه نهادها دانست و تصریح کرد: همانگونه که مردم در دفاع از حریم کشور پای کار آمدند، امروز نیز دولت، مجلس و مردم دست به دست هم می‌دهند تا امکانات ورزشی و تربیتی برای دانش‌آموزان فراهم شود.

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