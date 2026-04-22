امدادرسانی آتش نشانان شهرکرد در حادثه تصادف دو خودرو

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد از امدادرسانی آتش نشانان در حادثه تصادف دو خودرو در محور شهرکرد_سامان خبر داد.

به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد بیان کرد: نیمه شب گذشته، پرسنل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد طی تماس با سامانه‌ ۱۲۵ جهت امدادرسانی در یک حادثه‌ تصادف به محور شهرکرد_سامان اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده‌ خودروی سواری کنترل خودرو را از دست می‌دهد و دچار برخورد شدید با خودروی دیگر می شود. 

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد بیان کرد: ماموران آتش‌نشانی سریعا در محل حاضر و ضمن ایمن‌سازی صحنه‌ تصادف، نسبت به نجات و رهاسازی راننده‌ اقدام کردند و  مصدوم پس از نجات تحویل پرسنل اورژانس شد.

 

 

اخبار مرتبط
