امدادرسانی آتش نشانان شهرکرد در حادثه تصادف دو خودرو

به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد بیان کرد: نیمه شب گذشته، پرسنل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد طی تماس با سامانه‌ ۱۲۵ جهت امدادرسانی در یک حادثه‌ تصادف به محور شهرکرد_سامان اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده‌ خودروی سواری کنترل خودرو را از دست می‌دهد و دچار برخورد شدید با خودروی دیگر می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد بیان کرد: ماموران آتش‌نشانی سریعا در محل حاضر و ضمن ایمن‌سازی صحنه‌ تصادف، نسبت به نجات و رهاسازی راننده‌ اقدام کردند و مصدوم پس از نجات تحویل پرسنل اورژانس شد.

