به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت‌زاده صبح امروز در حاشیه بازدید از محصولات واحد‌های تولیدی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال گذشته تعداد ۹۲۷ فقره نمونه‌برداری از محصولات واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.

وی افزود: بررسی انطباق ویژگی‌های کالاها با الزامات استانداردهای ملی از اهداف اصلی نمونه برداری محصولات است و در صورت عدم انطباق، با واحدهای متخلف طبق قانون برخورد می‌شود.

همت زاده با اشاره به تحقق ۱۰۵ درصدی برنامه عملیاتی اداره کل در این زمینه، تأکید کرد که عرضه کالای غیراستاندارد تهدیدی برای سلامت و ایمنی مردم و حقوق مصرف‌کننده است.

مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی پروانه استاندارد (درج‌شده ذیل علامت استاندارد) به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اعتبار پروانه و مشخصات کالا مطلع شوند.

وی گفت: همچنین در راستای اجرای طرح امین و نظارت بر استاندارد و محصولات عرضه شده در بازار استان در سال گذشته چهار هزار و ۳۹۸ مورد بازرسی و بازدید از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالای استان صورت پذیرفت.

همت زاده با تأکید بر اهمیت نظارت بر مراکز عرضه کالا بیان کرد: در این بازرسی ها که با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، افزایش رضایت عمومی از کیفیت کالاها، حمایت از تولیدکنندگان متعهد به کیفیت و نظارت بر رعایت الزامات و قوانین سازمان ملی استاندارد صورت پذیرفته، از عرضه کالاهای فاقد علامت استاندارد و مشمول استاندارد اجباری جلوگیری بعمل آمده است.

مدیر کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری و درج علامت استاندارد و کد رهگیری ذیل آن بر روی کالا را لازم و ضروری دانست و افزود: استفاده از کالای با کیفیت حق مسلم شهروندان است و اداره کل استاندارد استان در راستای اهداف سازمانی خود بر تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری نظارت مستمر دارد.

