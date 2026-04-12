۳۹۶ واحد مسکونی در شهرستان کیار افتتاح شد

به گزارش ایلنا، رسول شهبازی بیان کرد: در شهرستان کیار تعداد ۳۹۶ واحد مسکونی به طور نمادین افتتاح شد.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین دراین شهرستان تا کنون ۷ هزار و ۷۳۰ فقره تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به متقاضیان ارائه شده است.

رسول شهبازی افزود: مبلغ تسهیلات این واحدها هرکدام ۴ میلیارد ریال بوده که با همکاری بانک های عامل پرداخت شده است.

سرپرست بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تا کنون ۷۰ درصد واحد‌های مسکن روستایی شهرستان مقاوم سازی شده و در راستای مقاوم سازی مابقی واحد های مسکونی این نهاد آمادگی کامل دارد تا به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.

رسول شهبازی اظهارداشت: طرح های هادی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: سال گذشته ۱۷ قطعه زمین جوانی جمعیت واگذار شد و تاکنون ۴۰۶ سند مالکیت، ۱۴۵ قطعه زمین و ۱۱۰ فقره تسهیلات بهسازی مسکن روستایی ارائه شده است.

