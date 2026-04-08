تا پای جان برای ایران، میدان داری شهرکیانی ها در سی و هشتمین شب تجمع های شبانه
همزمان با سی و هشتمین تجمع شبانه مردم ایران در اعتراض به تجاوز رژیمهای جنایتکار آمریکایی و صهیونسیتی، مردم غیور شهر کیان صحنهای از اتحاد ملی و غیرت دینی را رقم زدند، از کودک تا پیر، زن و مرد، با پرچمهای سهرنگ، بافریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بار دیگر ثابت کردند که تهدیدهای ترامپ و همپیمانان او هیچ تاثیری در مسیر آنان در دفاع از انقلاب اسلامی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از همان ساعات اولیه شب، میدان اصلی شهر مملو از جمعیتی شد که پرچمهای سهرنگ ایران، تصاویر حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای رهبر شهید انقلاب و حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای رهبر جدید انقلاب را در دست داشتند دیده میشد.
میدانداری مردم شهرکیان، نمایشی از اراده ملی، پیوند نسلها و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی بود؛ از کودکان با پرچم بر صورت تا پیرانی با ریشهای سفید، همگی یک صدا بافریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بار دیگر ثابت کردند که تهدیدهای ترامپ و همپیمانان او هیچ تاثیری در مسیر آنان در دفاع از انقلاب اسلامی ندارد.