نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری بر نقش کلیدی معلمان در بصیرت‌بخشی و تربیت نسل آینده تاکید کرد

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری بر نقش کلیدی معلمان در بصیرت‌بخشی و تربیت نسل آینده تاکید کرد
امام جمعه شهرکرد در دیدار نوروزی با اعضای شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بر اهمیت مسئولیت معلمان در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و ضرورت آگاهی‌بخشی و تقویت بصیرت در نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین فاطمی ضمن تبریک سال نو، از تلاش‌های معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش در راستای کسب رتبه چهارم در ارزیابی شاخص های کشور قدردانی کرد و افزود: معلمی مسئولیتی بزرگ و رسالتی مهم است که نیازمند عشق، انگیزه، صبر و تعهد است.

وی با تشبیه کار معلمی به باغبانی گفت: همان‌گونه که یک باغبان برای به ثمر رسیدن درخت باید سال‌ها صبر و مراقبت داشته باشد، تربیت دانش‌آموزان نیز زمان‌بر است و نتیجه آن در طول سال‌ها نمایان می‌شود.

امام جمعه شهرکرد بیان کرد: کار کردن با فرزندان مردم حوصله، علاقه و دلسوزی فراوان می‌طلبد و بدون عشق و علاقه، هیچ کار، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به سخنی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: بی‌علاقگی آفت هر کار است و اگر انسان به مسئولیت خود علاقه نداشته باشد، آن کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی به شرایط حساس کشور و برخی رخدادهای مهم تاریخی اشاره کرد و تأکید کرد که دشمنان تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی، کشور را با چالش مواجه کنند. با این حال، آگاهی و بصیرت مردم ایران مانع از تحقق بسیاری از این اهداف شده است.

وی  در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد و گفت:  لازم است شیوه‌های اجرایی و برنامه‌های موجود مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوان با برنامه‌ای نو و مؤثرتر، مسیر تعلیم و تربیت را تقویت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری همچنین نقش معلمان را در روشنگری، پاسخ به شبهات و هدایت فکری دانش‌آموزان بسیار مهم دانست و افزود: معلمان باید با صداقت، ایمان و تعهد، بهترین اثرگذاری را در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشند.

وی در پایان این نشست، برای همه مسئولان و معلمان  آرزوی موفقیت نمود و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت آنان، مسیر آگاهی‌بخشی، تربیت صحیح دانش‌آموزان و خدمت به جامعه با قوت بیشتری ادامه یابد.

گفتنی است دیدار نوروزی شورای معاونین با نماینده ولی فقیه در استان صبح امروز برگزار شد.

