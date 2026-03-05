به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی عسگری اظهارداشت: با آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای حملات آمریکایی صهیونیستی از ساعت ۲۰:۰۰ امشب از ابتدای تقاطع غیر همسطح شهدای خدمت ضلع شرقی پارک تهلیجان تا چهارراه اداره برق محدودیت ترافیکی خواهیم داشت.

وی از شهروندان خواست از پارک خودرو در این مسیر خودداری کنند و از مسیر‌های جایگزین تردد کنند.

سرهنگ عسگری به تجمع مردم استان فردا شب در شهرکرد خبر داد و گفت: محدودیت ترافیکی در خیابان ولیعصر از حد فاصل سه راه سینما تا میدان امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون و میدان ۱۲ محرم تا میدان فردوسی برگزار می‌شود.

