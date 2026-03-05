خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محدودیت‌های تردد تشییع پیکر شهدا و تجمع در شهرکرد

محدودیت‌های تردد تشییع پیکر شهدا و تجمع در شهرکرد
کد خبر : 1758998
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از اعمال محدودیت‌های تردد برای تشییع پیکر شهدای حملات آمریکایی و صهیونیستی و اجتماع بزرگ مردمی در شهرکرد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی عسگری اظهارداشت: با آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای حملات آمریکایی صهیونیستی از ساعت ۲۰:۰۰ امشب از ابتدای تقاطع غیر همسطح شهدای خدمت ضلع شرقی پارک تهلیجان تا چهارراه اداره برق محدودیت ترافیکی خواهیم داشت.

وی از شهروندان خواست از پارک خودرو در این مسیر خودداری کنند و از مسیر‌های جایگزین تردد کنند.

سرهنگ عسگری به تجمع مردم استان فردا شب در شهرکرد خبر داد و گفت: محدودیت ترافیکی در خیابان ولیعصر از حد فاصل سه راه سینما تا میدان امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون و میدان ۱۲ محرم تا میدان فردوسی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل