بیش از ۲۴۰۰۰ برگه معاینه فنی ناوگان سنگین در چهارمحال و بختیاری صادر شد

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، از صدور۲۴هزار و ۴۳۸ برگه معاینه فنی برای ماشین‌آلات سنگین در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت:  از ابتدای سال جاری صدور برگه‌های معاینه فنی، صدور پروانه ترافیکی و آموزش کاربران آسیب‌پذیر به‌طور همزمان انجام شد تا ایمنی جاده‌ها ارتقا و تخلفات کاهش پیدا کند.

وی افزود: ۲۴هزار و  ۴۳۸ برگه معاینه فنی برای خودروهای ناوگان سنگین استان صادر شد و همزمان ۱۹۸ مورد اضافه‌ تزار و ۴۳۲ برگ پروانه ترافیکی نیز ارائه شد.

مالکی بیان کرد: در کنار این اقدامات، آموزش کاربران آسیب‌پذیر به صورت منسجم و پیوسته اجرا شد.

وی تصریح کرد: همچنین ۶۰۰ راکب موتورسیکلت تحت آموزش ایمنی قرار گرفتند و کلاس‌های ویژه ایمنی برای آن‌ها برگزار شد.

مالکی ادامه داد: این برنامه با هدف ارتقای مهارت‌های رانندگی، افزایش ایمنی و کاهش حوادث در تمام بخش‌های ناوگان اجرا شد و به صورت منظم و مستمر ادامه یافت.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت:پنج هزار و ۹۶۰ دانش‌آموز تحت برنامه‌های آموزش ایمنی قرار گرفتند و جوایز آموزشی شامل کیف و ملزومات تحصیلی به آن‌ها اهدا شد.

