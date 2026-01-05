بیش از ۲۴۰۰۰ برگه معاینه فنی ناوگان سنگین در چهارمحال و بختیاری صادر شد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری، از صدور۲۴هزار و ۴۳۸ برگه معاینه فنی برای ماشینآلات سنگین در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: از ابتدای سال جاری صدور برگههای معاینه فنی، صدور پروانه ترافیکی و آموزش کاربران آسیبپذیر بهطور همزمان انجام شد تا ایمنی جادهها ارتقا و تخلفات کاهش پیدا کند.
وی افزود: ۲۴هزار و ۴۳۸ برگه معاینه فنی برای خودروهای ناوگان سنگین استان صادر شد و همزمان ۱۹۸ مورد اضافه تزار و ۴۳۲ برگ پروانه ترافیکی نیز ارائه شد.
مالکی بیان کرد: در کنار این اقدامات، آموزش کاربران آسیبپذیر به صورت منسجم و پیوسته اجرا شد.
وی تصریح کرد: همچنین ۶۰۰ راکب موتورسیکلت تحت آموزش ایمنی قرار گرفتند و کلاسهای ویژه ایمنی برای آنها برگزار شد.
مالکی ادامه داد: این برنامه با هدف ارتقای مهارتهای رانندگی، افزایش ایمنی و کاهش حوادث در تمام بخشهای ناوگان اجرا شد و به صورت منظم و مستمر ادامه یافت.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت:پنج هزار و ۹۶۰ دانشآموز تحت برنامههای آموزش ایمنی قرار گرفتند و جوایز آموزشی شامل کیف و ملزومات تحصیلی به آنها اهدا شد.