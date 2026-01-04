خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس آگاهی استان چهارمحال و بختیاری:

عامل تیر اندازی در شهر هفشجان تحت تعقیب قرار گرفت

رئیس پلیس آگاهی استان چهارمحال و بختیاری گفت: عامل تیراندازی در سطح شهر هفشجان، همزمان با شروع تجمع آشوبگران توسط پلیس شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه اصغر رحیمی اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع تیراندازی در سطح شهر هفشجان، در همان لحظات اولیه مأموران پلیس در محل حاضرشدند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته توسط پلیس مشخص شد وقوع قتل به علت درگیری شخصی همزمان با شروع تجمع هفشجان، آشوبگران در پی سو استفاده از این مسئله و تحریک مردم هستند و این قتل را به اعتراض و کشته شدن توسط پلیس ربط می‌دهند.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: وقوع قتل خارج از محدوده تجمع بوده، اقدامات و بررسی‌های لازم در همان ساعات اولیه انجام و تحقیقات در خصوص روشن شدن تمامی زوایا از همان ساعات اولیه آغاز و عامل این اقدام شناسایی و تحت تعقیب پلیس می‌باشد.

