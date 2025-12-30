خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری بازسازی شد

بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری بازسازی شد
کد خبر : 1735147
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای تاسیس این بنیاد تاکنون ۱۳ هزار و ۹۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی در استان بازسازی شده است.

به گزارش ایلنا، فرشید ریاحی سامانی صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: برای بازسازی این واحدها سه هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: در همین خصوص به ۲۱ هزار ۴۹۴ خانوار سه هزار هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت شده است.

ریاحی به شناسایی ۱۸۸ روستای در معرض خطر در چهارمحال و بختیاری در با سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: از این تعداد تاکنون ۸۶ روستا در قالب ۵۵ سایت جدید جابه‌جا و ۵۵ روستا نیز با اتخاذ تدابیر لازم درجاسازی و ایمن‌سازی شده‌اند.

وی یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون انجام مطالعات امکان‌سنجی (جابه‌جابی یا درجاسازی)، مکان‌یابی و مطالعات ژئوتکنیک برای تعداد ۴۷ روستای باقی‌مانده انجام و مقرر شد ۱۱ روستا جابه‌جا و ۳۶ روستا درجاسازی شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌اکنون عملیات جابه‌جایی روستای سید محمد از توابع شهرستان لردگان در حال انجام و واحدهای مسکونی آن با پیشرفت حدود ۷۵ درصد در حال احداث است.

وی بیان کرد: برای بازسازی این روستا تاکنون ۱۴۷ فقره تسهیلات بازسازی مسکن با اعتبار ۲۴۹ میلیارد ریال ارائه، ۵۱ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت و ۱۵ هزار و ۱۰۶ کیسه سیمان رایگان در اختیار اهالی روستا قرار گرفته است.

ریاحی تاکید کرد: مطالعات جابه‌جایی روستاهای کچوز و محمودآباد از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ تصویب و فاز ۱ عملیات آماده‌سازی معابر شامل خاک‌برداری معابر سایت جدید این روستاها از سوی واحد امور اجرایی و ماشین‌های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی افزود:در همین راستا به‌محض ابلاغ اعتبارات بازسازی و همچنین تهیه لیست واجدان شرایط از سوی فرمانداری، بخشداری و اعضای شورای اسلامی روستا، زمین در اختیار افراد واجدشرایط قرار خواهد گرفت و با معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی روند احداث واحدهای مسکونی از سوی متقاضیان آغاز می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی