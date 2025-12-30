بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری بازسازی شد
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای تاسیس این بنیاد تاکنون ۱۳ هزار و ۹۴۰ واحد مسکونی آسیبدیده از حوادث طبیعی در استان بازسازی شده است.
به گزارش ایلنا، فرشید ریاحی سامانی صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: برای بازسازی این واحدها سه هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: در همین خصوص به ۲۱ هزار ۴۹۴ خانوار سه هزار هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت شده است.
ریاحی به شناسایی ۱۸۸ روستای در معرض خطر در چهارمحال و بختیاری در با سالهای گذشته اشاره و تصریح کرد: از این تعداد تاکنون ۸۶ روستا در قالب ۵۵ سایت جدید جابهجا و ۵۵ روستا نیز با اتخاذ تدابیر لازم درجاسازی و ایمنسازی شدهاند.
وی یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون انجام مطالعات امکانسنجی (جابهجابی یا درجاسازی)، مکانیابی و مطالعات ژئوتکنیک برای تعداد ۴۷ روستای باقیمانده انجام و مقرر شد ۱۱ روستا جابهجا و ۳۶ روستا درجاسازی شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: هماکنون عملیات جابهجایی روستای سید محمد از توابع شهرستان لردگان در حال انجام و واحدهای مسکونی آن با پیشرفت حدود ۷۵ درصد در حال احداث است.
وی بیان کرد: برای بازسازی این روستا تاکنون ۱۴۷ فقره تسهیلات بازسازی مسکن با اعتبار ۲۴۹ میلیارد ریال ارائه، ۵۱ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت و ۱۵ هزار و ۱۰۶ کیسه سیمان رایگان در اختیار اهالی روستا قرار گرفته است.
ریاحی تاکید کرد: مطالعات جابهجایی روستاهای کچوز و محمودآباد از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ تصویب و فاز ۱ عملیات آمادهسازی معابر شامل خاکبرداری معابر سایت جدید این روستاها از سوی واحد امور اجرایی و ماشینهای عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
وی افزود:در همین راستا بهمحض ابلاغ اعتبارات بازسازی و همچنین تهیه لیست واجدان شرایط از سوی فرمانداری، بخشداری و اعضای شورای اسلامی روستا، زمین در اختیار افراد واجدشرایط قرار خواهد گرفت و با معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی روند احداث واحدهای مسکونی از سوی متقاضیان آغاز میشود.