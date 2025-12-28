خبرگزاری کار ایران
بیش از ۵۳۰ تن قیر رایگان برای بهسازی معابر بافت فرسوده شهرهای شهرستان بروجن اختصاص داده شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از تخصیص ۵۳۱ تن قیر رایگان به شهرداری‌های شهرستان بروجن برای بهسازی معابر بافت فرسوده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید احسان حسینی اظهارکرد: این میزان قیر با ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ تأمین شده و به شهرداری‌های شهرهای بروجن، فرادنبه، نقنه، بلداجی و گندمان اختصاص یافته است.

وی افزود: قیر تخصیص‌یافته به صورت تفکیکی بین شهرداری‌های بلداجی (۱۰۶ تن)، فرادنبه (۱۷۵ تن) و گندمان (۲۵۰ تن) توزیع شده و برای آسفالت معابر خاکی و فرسوده داخل محدوده بافت‌های فرسوده شهری، در مساحتی حدود ۸۵ هزار مترمربع به کار خواهد رفت.

حسینی با اشاره به تداوم این حمایت‌ها در سال‌های گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز از محل اعتبارات بند (ک) قانون بودجه، حدود ۱۰۴۰ تن قیر رایگان به ارزش ۱۰۱ میلیارد ریال به همین منظور در شهرستان بروجن تخصیص داده شد که نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشت.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و بهسازی معابر بافت‌های فرسوده، از اولویت‌های اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان است و این روند با همکاری شهرداری‌ها و تأمین اعتبارات لازم، با جدیت ادامه خواهد یافت.

