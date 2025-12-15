خبرگزاری کار ایران
۶۲ اثر به نخستین جشنواره نهج‌البلاغه چهارمحال و بختیاری ارسال شد

رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در نخستین جشنواره نهج البلاغه ۶۲ اثر به دبیرخانه استان ارسال شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سجاد حبیبی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود و آثار ارسالی در رشته‌های شعر، سرود، فیلم کوتاه، مقاله و نقاشی مورد داوری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: پس از داوری، ۲۸ اثر برگزیده برای رقابت در مرحله کشوری انتخاب و به دبیرخانه مرکزی ارسال شده‌اند.

حبیبی بیان کرد: مراسم تقدیر از برگزیدگان استانی نیز روز دوم دیماه برگزار خواهد شد.

رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان تأکید کرد: آثار منتخب این مرحله به اجلاسیه سراسری جشنواره که به زودی در تهران برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی مسلح اجتماعی در بطن زندگی مردم حضور دارد، خاطرنشان کرد: انس هر چه بیشتر مأموران و کارکنان ناجا با آموزه‌های نهج‌البلاغه، زمینه ارائه خدمت‌رسانی صادقانه‌تر، مؤثرتر و الهام‌گرفته از تعالیم دین مبین اسلام را فراهم می‌کند.

