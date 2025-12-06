‌به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کریمی امروز در آیین رونمایی از پوستر جشنواره رسانه ای ابوذر در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تلاش ما بر این است که در نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، بخشی از مشکلات استان به‌صورت دقیق و تخصصی پوشش داده شود و این جشنواره فقط ماهیت رقابتی نداشته باشد، بلکه به عنوان یک کارگاه آموزشی برای فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا عمل کند.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت هیأت‌های اندیشه‌ورزافزود:جشنواره رسانه‌ای ابوذر باید به محلی برای ارائه راهکار، آسیب‌شناسی مسائل استان و کمک به رفع مشکلات تبدیل شود.

کریمی بیان کرد:حامیان این دوره از جشنواره شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، مجتمع فولاد، شرکت گاز و صدا و سیمای مرکز استان می باشند.

وی محورهای جشنواره را «ایران جان»، «چهارمحال و بختیاری»، «روایت پیشرفت استان»، «صرفه‌جویی انرژی»، «خشکسالی و مساله آب»، «محیط زیست»، «آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی» عنوان نمود.

رییس سازمان بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری همچنین از اختصاص بخش ویژه‌ای از جشنواره به «پیروزی بزرگ و دستاوردهای ایران در جنگ ۱۲ روزه» خبر داد و گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره ۲۲ دی ۱۴۰۴ می باشد.

رسانه‌ها در تبیین دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه نقش مهمی دارند

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قمر بنی‌هاشم(ع) استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رویداد دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت:این جنگ نمونه‌ای روشن از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی مردم در برابر استکبار بود.

سرهنگ هوشنگ جمشیدی افزود:رسانه‌ها باید به دستاوردهای این جنگ و رشادت‌های شهدا بپردازند و اجازه ندهند دشمن واقعیت‌های این حماسه را تحریف کند.

جمشیدی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار جوانان، نقش رسانه‌ها را به عنوان افسران جنگ نرم» حیاتی خواند و بیان کرد: رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی، تقویت امید، ایجاد اتحاد و همبستگی اجتماعی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای برعهده دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:در جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی ایران تنها بخش محدودی از توانمندی‌های نظامی خود را به نمایش گذاشت.

