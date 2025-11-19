بیش از یک هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار علی افضلی امروز در نشست خبری با خبرنگاران استان اظهارداشت: در هفته بسیج ۳۵ برنامه محوری و ۳۲ برنامه در سطح ملی و استانی اجرا می شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته بسیج سال جاری با محوریت «سند اعتلای بسیج» و «بیانیه گام دوم انقلاب» طراحی شده و فعالیت‌های گسترده‌ای در ۱۱ قرارگاه تخصصی از جمله دفاع امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، سازندگی و محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی و رسانه و راهیان نور را شامل می‌شود.

سردار افضلی اعزام دانش‌آموزان به اردوهای ولایت و راهیان نور،برگزاری نمایشگاه‌های «اسوه پایگاه‌های مقاومت»، اجرای طرح‌های هنری و اجتماعی با محوریت مکتب بسیج، دیدار و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، تهیه مستند تلویزیونی از پایگاه‌های مقاومت اسوه، رزمایش کارزار خدمت در محلات و رزمایش نهضت خدمت مومنانه و اجرای طرح «شهید سلامی» با عنوان «همه برای ایرانی» را از جمله برنامه‌های هفته بسیج عنوان نمود.

وی با اشاره به اینکه بسیج فراتر از یک سازمان، یک «مکتب مردمی» است گفت: بسیج محور انسجام ملی و مقاومت در برابر دشمنان است و نیروهای بسیجی با ابتکار و حضور گسترده مردم، نقش‌آفرینی خود را در عرصه‌های مختلف ادامه می‌دهند.

فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم(ع) چهارمحال وبختیاری با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل هسته‌های مقاومت کوچک، افزود: بسیج محدود به ایران نیست و امروز به عنوان یک فرهنگ و تفکر در جهان اسلام شناخته می‌شود.

بیش از ۵۵۰ برنامه فرهنگی در مدارس و محلات چهارمحال و بختیاری اجرایی می شود

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان شهرکرد نیز در این نشست گفت: در هفته بسیج سال جاری بیش از ۵۵۰ برنامه در قالب ۲۴۰ عنوان در سطح مدارس، محلات و اقشار مختلف برگزار خواهد شد.

سرهنگ حسن بهرامی افزود: اجرای طرح «مسجد مطالبه‌گر، مسئول پاسخگو» در برخی مساجد، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی و نمایشگاه‌های عکس و نوشته‌های مقاومت، برگزاری یادواره «لاله‌های روشن» در مدارس، برپایی بازارهای خانگی و طرح «آبروی محله» ،برگزاری رژه موتوری در شهرها و روستاها، برگزاری گشت‌های محل‌محور و برنامه‌های آمادگی نظامی و برگزاری ویژه‌برنامه «حماسه حضور ۵ آذر» ازجمله برنامه های هفته بسیج می باشد.

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری ویژه بانوان، برنامه‌های «پاتوق دختران فاطمیه» و نشست «زن مسلمان الگوی سوم»، مراسم بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مادران شهدا در امامزادگان خاتون‌آذر را از دیگر برنامه‌ها در این ایام دانست و گفت: ویژه‌برنامه‌هایی چون عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در روز ۶ آذر هم‌زمان با سراسر کشور و افتتاح پایگاه ویژه کارگران ساختمانی در سطح استان و شهرستان نیز برنامه‌ریزی شده است.

