تونل رخ در محور شهرکرد-اصفهان بازگشایی شد

تونل رخ در محور شهرکرد-اصفهان بازگشایی شد
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: تونل رخ در محور شهرکرد - اصفهان در محدوده گردنه رخ در مسیر شهرکرد به سمت اصفهان به طور کامل بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت: تونل رخ به‌صورت چهارخطه و در ۲ مسیر رفت و برگشت، با رعایت کامل نکات ایمنی و سرعت مطمئنه، بازگشایی شد.

وی افزود: کاربران جاده‌ای می‌توانند از ۲ خط مسیر رفت (شهرکرد به اصفهان) و ۲ خط مسیر برگشت (اصفهان به شهرکرد) به‌صورت مجزا استفاده کنند.

خدابخشی هدف از این اقدام را ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و روان‌سازی عبور و مرور در یکی از محورهای پرتردد استان عنوان کرد و از رانندگان خواست هنگام عبور از تونل، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

