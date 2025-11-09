تونل رخ در محور شهرکرد-اصفهان بازگشایی شد

وی افزود: کاربران جاده‌ای می‌توانند از ۲ خط مسیر رفت (شهرکرد به اصفهان) و ۲ خط مسیر برگشت (اصفهان به شهرکرد) به‌صورت مجزا استفاده کنند.

خدابخشی هدف از این اقدام را ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و روان‌سازی عبور و مرور در یکی از محورهای پرتردد استان عنوان کرد و از رانندگان خواست هنگام عبور از تونل، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.