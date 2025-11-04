خبرگزاری کار ایران
استاندار چهارمحال و بختیاری:

دانش‌آموزان پرچمداران پیشرفت و توسعه ایران اسلامی هستند

استاندار چهارمحال و بختیاری در پیامی به مناسبت سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، این روز را نماد ایستادگی و آزادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواند و نقش دانش‌آموزان در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی را بی‌بدیل توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی صبح امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ماه اظهار داشت: سیزدهم آبان، یادآور سه رخداد بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: ۱۳ آبان روزی است که در آن روح استکبارستیزی امام خمینی(ره)، دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی وحدتی تاریخی رقم زدند و مسیر عزت و استقلال کشور را تداوم بخشیدند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: امروز نیز جوانان و دانش‌آموزان این سرزمین با تکیه بر دانش، ایمان، امید و خودباوری، پرچمداران پیشرفت و توسعه ایران اسلامی هستند و با تلاش و خلاقیت خود آینده‌ای روشن و سرافراز برای کشور رقم می‌زنند.

مردانی با گرامی‌داشت این روز تاریخی، تلاش‌ها و روحیه انقلابی دانش‌آموزان را ستود و گفت: بی‌تردید نقش دانش‌آموزان در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان، نقشی بی‌بدیل و ارزشمند است.

وی ابراز امیدواری کرد که نسل جوان امروز با تکیه بر ایمان، علم و بصیرت همچون گذشته پرچم‌دار عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی باشند.

به گزارش ایلنا، روز ۱۳ آبان یادآور حوادث مهمی از جمله تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه است که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش اساسی داشت.

انتهای پیام/
