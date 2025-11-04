استاندار چهارمحال و بختیاری:
دانشآموزان پرچمداران پیشرفت و توسعه ایران اسلامی هستند
استاندار چهارمحال و بختیاری در پیامی به مناسبت سیزدهم آبان، روز دانشآموز، این روز را نماد ایستادگی و آزادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواند و نقش دانشآموزان در حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی را بیبدیل توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی صبح امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ماه اظهار داشت: سیزدهم آبان، یادآور سه رخداد بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.
وی افزود: ۱۳ آبان روزی است که در آن روح استکبارستیزی امام خمینی(ره)، دانشآموزان و دانشجویان انقلابی وحدتی تاریخی رقم زدند و مسیر عزت و استقلال کشور را تداوم بخشیدند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: امروز نیز جوانان و دانشآموزان این سرزمین با تکیه بر دانش، ایمان، امید و خودباوری، پرچمداران پیشرفت و توسعه ایران اسلامی هستند و با تلاش و خلاقیت خود آیندهای روشن و سرافراز برای کشور رقم میزنند.
مردانی با گرامیداشت این روز تاریخی، تلاشها و روحیه انقلابی دانشآموزان را ستود و گفت: بیتردید نقش دانشآموزان در حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی و مقابله با هجمههای فرهنگی دشمنان، نقشی بیبدیل و ارزشمند است.
وی ابراز امیدواری کرد که نسل جوان امروز با تکیه بر ایمان، علم و بصیرت همچون گذشته پرچمدار عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی باشند.
به گزارش ایلنا، روز ۱۳ آبان یادآور حوادث مهمی از جمله تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه است که در شکلگیری انقلاب اسلامی نقش اساسی داشت.