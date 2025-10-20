۵۷ تابلو و علائم ایمنی در محور بروجن – لردگان نصب شد
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بروجن از نصب و جانمایی ۵۷ تابلو و علائم ایمنی جدید در محور بروجن – لردگان محدوده روستای دوراهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا عادل تقی زاده صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: این اقدام در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود دید رانندگان در مسیرهای پرتردد انجام شده است.
وی افزود: همزمان با این عملیات، راهداران سختکوش شهرستان بروجن در چند محور مواصلاتی دیگر نیز فعالیتهای متعدد راهداری را بهصورت مستمر دنبال میکنند.
تقیزاده بیان کرد: درمحور بروجن – فرادنبه، عملیات اصلاح و ترمیم افتادگی شانه با آسفالت گرم آغاز شده و در محور سهراه امام قیس نیز پاکسازی حاشیه راه، منظرهآرایی و اصلاح شیب شیروانی مسیر در حال اجراست.
رئیس اداره راهداری بروجن، در محور روستای گدارکبک، عملیات ایجاد شانه خاکی و اجرای گارد ریسه انجام شده و در محور بروجن – گندمان نیز پاکسازی خار و خاشاک و نخالههای کنار نیوجرسی و گاردریلها در دستور کار بوده است.
وی گفت: تیمهای گشت راهداری علاوه بر بازدید و نظارت شبانه بر سیستمهای روشنایی محورهای مواصلاتی، درخصوص کنترل حریم راهها و جلوگیری از تجاوز به حریم قانونی نیز فعالیت کردهاند.
تقیزاده با اشاره به آمادهسازی تجهیزات برای فصل سرما تصریح کرد: واحد مکانیکی و آهنگری این اداره با جدیت مشغول تعمیرات و اورهال ماشینآلات سنگین است و همزمان عملیات بارگیری و حمل شن و نمک به راهدارخانه گوشنگلی برای اجرای راهداری زمستانی ادامه دارد.