۵۷ تابلو و علائم ایمنی در محور بروجن – لردگان نصب شد

۵۷ تابلو و علائم ایمنی در محور بروجن – لردگان نصب شد
رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجن از نصب و جانمایی ۵۷ تابلو و علائم ایمنی جدید در محور بروجن – لردگان محدوده روستای دوراهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا عادل تقی زاده صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: این اقدام در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود دید رانندگان در مسیرهای پرتردد انجام شده است.

وی افزود: هم‌زمان با این عملیات، راهداران سختکوش شهرستان بروجن در چند محور مواصلاتی دیگر نیز فعالیت‌های متعدد راهداری را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند.

تقی‌زاده بیان کرد: درمحور بروجن – فرادنبه، عملیات اصلاح و ترمیم افتادگی شانه با آسفالت گرم آغاز شده و در محور سه‌راه امام قیس نیز پاکسازی حاشیه راه، منظره‌آرایی و اصلاح شیب شیروانی مسیر در حال اجراست.

رئیس اداره راهداری بروجن، در محور روستای گدارکبک، عملیات ایجاد شانه خاکی و اجرای گارد ریسه انجام شده و در محور بروجن – گندمان نیز پاکسازی خار و خاشاک و نخاله‌های کنار نیوجرسی و گاردریل‌ها در دستور کار بوده است.

وی گفت: تیم‌های گشت راهداری علاوه بر بازدید و نظارت شبانه بر سیستم‌های روشنایی محورهای مواصلاتی، درخصوص کنترل حریم راه‌ها و جلوگیری از تجاوز به حریم قانونی نیز فعالیت کرده‌اند.

تقی‌زاده با اشاره به آماده‌سازی تجهیزات برای فصل سرما تصریح کرد: واحد مکانیکی و آهنگری این اداره با جدیت مشغول تعمیرات و اورهال ماشین‌آلات سنگین است و هم‌زمان عملیات بارگیری و حمل شن و نمک به راهدارخانه گوشنگلی برای اجرای راهداری زمستانی ادامه دارد.

