۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور در چهارمحال و بختیاری صادر شد

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری ۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور در استان صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت‌زاده  امروز در نشست خبری با خبرنگاران  اظهار داشت: ۷۲۸ فقره بازرسی فنی از واحدهای تولیدی دراستان انجام شد که از این تعداد ۳۹۶ مورد در نیمه نخست امسال بوده است.

وی افزود:  ۸۶۸ نمونه گیری از محصولات تولیدی کارخانه‌های استان گرفته شد که ۴۵۷ مورد آن مربوط به نیمه نخست امسال بود.

همت زاده  بیان کرد: در سال جاری  ۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای محصولات تولیدی صادر و همچنین  ۷پروانه استاندارد تشویقی با هدف ارتقای کیفی و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان صادر شد.

وی درخصوص آسانسور ها خاطر نشان کرد: ۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور و اعلام انجام استانداردسازی آسانسورها توسط اکثر دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

وی بیان کرد: ۶۰ بازرسی و نمونه‌برداری از اقلام غذایی پرمصرف در نوروز و ماه مبارک رمضان انجام شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت:  در سال جاری  افزون بر ۱۳ هزار و ۹۵۶ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و فعالان حوزه استاندارد برگزار شد.

همت زاده از اجرای طرح «سفیران استاندارد» در مدارس برای آموزش مفاهیم استاندارد به دانش‌آموزان خبرداد و گفت: دانش آموزان آموزش‌هایی در زمینه شناخت علامت استاندارد، اصالت کالا و رعایت اصول استاندارد را فرا گرفتند.

وی  شعار روز جهانی استاندارد امسال را «تمرکز بر چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» عنوان کرد و افزود: استانداردها شاخص‌های مهمی در مسیر توسعه پایدار هستند.

